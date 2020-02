Angra dos Reis entra na folia com o Barracão do Samba

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 14:44 horas

Angra dos Reis – Em Angra dos Reis, além dos tradicionais blocos, a programação vai contar com o Barracão do Samba, no Cais de Santa Luzia, no Centro da cidade, realizado pela Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), em parceria com a prefeitura, via TurisAngra.

Embora o Carnaval só comece oficialmente no dia 22, o Barracão do Samba já vai aquecer os tamborins dos amantes da Festa do Momo a partir deste fim de semana, com o pré-carnaval. A programação começa nesta sexta-feira (14) e só termina domingo (16), com ensaios de blocos, DJs e música ao vivo.

No sábado (15), Angra vai conhecer as suas rainhas do Carnaval 2020. Às 21h acontecerá o concurso da Rainha do Carnaval e, a partir das 22h, o concurso da Rainha Gay, que será comandado, mais uma vez, por Monique de Boá, personagem estrelada pelo popular e irreverente Jorginho Cabeleireiro.

Serão R$ 9 mil em premiação, divididos em R$ 2 mil para os primeiros lugares, R$ 1,5 mil para as segundas colocadas e R$ 1 mil para as que ficarem na terceira colocação.

Terminado o pré-carnaval, os foliões terão apenas dois dias para recuperarem as energias, pois o Barracão do Samba volta na quarta-feira (19), no Cais de Santa Luzia, e só termina na terça-feira de Carnaval (25), com músicas para agradar todos os gostos, alegria e muita animação.

– Além de toda a programação no Centro, apoiaremos eventos nos bairros da Monsuaba, Jacuecanga, Camorim, Bonfim, Campo da Porteira, Praia do Aeroporto, Parque Belém, Frade, Vila Histórica e Parque Mambucaba, no continente; e na Vila do Abraão, Araçatiba e Provetá, na Ilha Grande. O que não vai faltar é opção para os moradores e turistas que estiverem em Angra no Carnaval – afirma o presidente da TurisAngra, João Willy.

Confira a programação do Barracão do Samba:

– PRÉ-CARNAVAL

Sexta-feira, dia 14

19h – Bateria do Bloco da Portelinha

20h – DJ Frajola

20h30 – Swingueira Show

22h30 – Bateria do Bloco da Furiosa

23h30 – Bateria do Bloco da Cava

Sábado, dia 15

20h – DJ Sagaz

21h – Concurso da Rainha do Carnaval com a Bateria do Bloco do Reizinho e Reizinho Mirim

22h – Concurso da Rainha Gay do Carnaval com a Bateria do Bloco do Reizinho e Reizinho Mirim

Domingo, dia 16

20h – DJ Diana

21h – Bateria do Bloco do Acadêmicos do Caravelas

22h – Bateria do Bloco da Carioca

22h30 – Mano e Marcos

– CARNAVAL

Quarta-feira, dia 19

21h – DJ Piriquito

23h – Dado Vianna

Quinta-feira, dia 20

20h – DJ WL

22h30 – Inspirasamba

Sexta-feira, dia 21

20h – DJ Jacaré

22h30 – Ruan Nóbrega

Sábado, dia 22

20h – Synfonica Live

23h – Grupo Aglomerou

Domingo, dia 23

20h – DJ Magoo

22h30 – Banda Sereno

Segunda-feira, dia 24

20h – DJ Beto Vieira

22h30 – Higor

Terça-feira, dia 25

20h – DJ Leo Gusmam

22h30 – Baile do Zampa