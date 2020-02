Animação e segurança na folia de Piraí

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 09:50 horas

Prefeitura define esquema para o Carnaval 2020; abertura oficial acontece sexta-feira, dia 21, com a concentração da tradicional Banda do Rolo na rodoviária da cidade

Piraí – Nesta semana foi realizada na prefeitura de Piraí uma reunião que definiu o esquema de segurança para o Carnaval 2020. O secretário de Transporte e Gestor da Segurança, Marcelo Zacarias, apresentou para os representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, da empresa de segurança privada contratada, além dos servidores que participam da organização da folia, como vai funcionar o trabalho durante a realização do Carnaval em Piraí e nos distritos de Arrozal e Santanésia e no bairro do Varjão.

Marcelo Zacarias disse que a reunião foi produtiva e que o município terá apoio dos órgãos de segurança para manter a tranquilidade durante a folia. A festa no Centro começa no dia 21, com o tradicional desfile da Banda do Rolo, na Rua Barão do Piraí.

– Foi uma reunião de alinhamento com as pessoas que vão trabalhar no Carnaval. Como ocorre em todos os anos, a Polícia Militar e a Polícia Civil vão colaborar com o nosso município com o objetivo de manter a tranquilidade durante os dias de Carnaval – comentou.

O secretário de Cultura e Esportes, Rogério Nunes, acredita que a união do poder público será fundamental para garantir a segurança do Carnaval de Piraí.

– A segurança, através da integração da Polícia Militar, agentes de fiscalização da prefeitura, das equipes de saúde, da segurança privada contratada para todos os dias do evento e do sistema de monitoramento do município, é fundamental para garantir um Carnaval com muita alegria e tranquilidade – falou Rogério Nunes.

Programação

A programação do Carnaval de Piraí começa na quinta-feira (20), às 18h, com o desfile do Bloco das Piranhas no distrito de Santanésia. Na sexta-feira (21) acontece a abertura oficial com a concentração da tradicional Banda do Rolo na rodoviária da cidade, às 20h, para depois percorrer a Barão do Piraí. Às 23h começam os bailes de Carnaval na Praça de Sant’Anna, com a apresentação da Banda Interlig.

As bandas Interlig e do Maestro Guerra irão se revezar nos bailes realizados em Piraí e Arrozal. Matinês, desfiles de blocos e atividades, também nos bairros Cacaria e Varjão, completam a programação do Carnaval em todo o município.

O secretário de Cultura de Piraí, Rogério Nunes, explicou que a programação visa proporcionar diversão e alegria, com segurança e tranquilidade.

– Queremos consolidar a imagem do Carnaval para a família, onde todos possam brincar com o máximo de paz e segurança possível – completa Rogério Nunes.

Segundo ele, o show do grupo de samba Juremeiros, no sábado (22), às 16h, na Praça de Sant’Anna e a apresentação da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, no último dia de Carnaval, a partir das 23h em Piraí e à meia-noite de quarta-feira, em Arrozal, são os destaques da folia.

– Outro destaque importante será a participação especial da cantora baiana, Patrícia Miler, que virá de Salvador para Piraí e se apresentará junto com a banda do Maestro Guerra, em Piraí e em Arrozal – completa Rogério.

Programação do Carnaval de Piraí

– Santanésia

Dia 20 de fevereiro (quinta-feira) – 18h – Bloco das Piranhas

Concentração Espaço Cultural de Santanésia

– Piraí

Matinês e bailes noturnos na Praça de Sant’Anna – DJ nos intervalos

Sexta-feira – 21 de fevereiro

20h – Desfile da Banda do Rolo (concentração na rodoviária)

23h – Abertura oficial do Carnaval 2020

0h – Show com a Banda Interlig

Sábado – 22 de fevereiro

16h – Show com Juremeiros

20h – Bloco Largadão e Bloco Sant’amnésia

23h – Show com a Banda do Guerra (participação especial da cantora Patrícia Miler)

Domingo – 23 de fevereiro

16h – Matinê

20h – Bloco Hotel Colonial e Micareta do Já É

23h – Show com a Banda Interlig

Segunda-feira – 24 de fevereiro

16h – Matinê

20h – Bloco Dá no Pai! Valeu, Valeu e Bloco No Embalo do Rei

23h – Show com a Banda do Guerra (participação especial da cantora Patrícia Miler)

Terça-feira – 25 de fevereiro

16h – Matinê

18h – Bloco Só Caminha e Bloco Nação Rubro Negra

23h – Show com G.R.E.S Beija-Flor de Nilópolis

0h – Show com a Banda Interlig

– Arrozal

Matinês e bailes noturnos na Praça São João – DJ nos intervalos

Sábado – 22 de fevereiro

20h – Abertura do Carnaval de Arrozal – Bloco da Laura

23h – Show com a banda Mistura Carioca

Domingo – 23 de fevereiro

16h – Matinê

20h – Bloco da Laura

23h – Show com a Banda do Guerra (participação especial da cantora Patrícia Miler)

Segunda-feira – 24 de fevereiro

16h – Matinê

20h – Bloco da Laura e Bloco Em Cima da Hora

23h – Show com a banda Mistura Carioca

Terça-feira – 25 de fevereiro

16h – Matinê

20h – Bloco da Laura e Bloco do Sujo

23h – Show com a Banda do Guerra (participação especial da cantora Patrícia Miler)

0h – Show com G.R.E.S Beija-Flor de Nilópolis

– Varjão

De 22 a 25 de fevereiro – das 16h às 0h – Sonorização Eletrônica

Bloco Ih Lá Vou Eu – Dias 23 e 25 – 16h

– Cacaria

De 22 a 25 de fevereiro – das 20h às 2h

Sonorização Eletrônica