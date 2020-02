Carnaval da diocese Barra do Piraí-Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 20:26 horas

Sul Fluminense– Mais um Carnaval se aproxima e os foliões já se preparam para transformar a festa popular num momento de reflexão. Em Barra do Piraí, o tradicional bloco ‘O Conto do Vigário’ entrará pelo sexto ano na avenida e promete levar muita alegria aos foliões da cidade. Realizado sempre na quinta-feira que antecede o Carnaval, o bloco desfila nesta quinta-feira (20), às 21h com concentração às 20h, no Largo da Feira, no Centro de Barra do Piraí. A organizadora Lillian Amaral explicou um pouco sobre o samba e o desfile.

– Entre os destaques do desfile do O Conto do Vigário, retratando a Campanha da Fraternidade 2020, por meio de samba na maior festa popular brasileira, estão os cartazes que ajudam a explicar o enredo e convidando a todos a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica – disse.

Para quem prefere se de dedicar durante os dias de Carnaval a um encontro pessoal com Deus, serão realizados os retiros espirituais. Em Mendes a programação fica por conta do 1° Rebanhão de Carnaval. Com muito louvor, pregações e adoração o encontro será realizado na antiga Igreja matriz de Mendes entre os dias 22 e 25, sempre a partir das 14 horas.

Ainda entre os dias 22 e 25, em Barra Mansa, o encontro será no Colégio Barão de Aiuruoca, a partir das 13h30 e em Rio Claro o retiro acontece no Sertão dos Hortelãs. Em Porto Real, o Rebanhão será na Igreja Nossa Senhora Aparecida, nos dias 23,24 e 25 e em Volta Redonda no Ginásio do Recreio do Trabalhador, entre os dias 22 e 25, também a partir de 13h30.