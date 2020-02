Carnaval de Resende terá programação infantil com matinê

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:00 horas

Evento será no Parque das Águas entre os dias 22 e 25 de fevereiro

Resende – A prefeitura de Resende preparou uma programação especial de Carnaval para as crianças e seus familiares aproveitarem a folia de forma segura, protegidas do tempo e com muita brincadeira. As matinês acontecerão durante todo o Carnaval, nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, no Parque das Águas, com entrada gratuita.

Os pequenos foliões poderão se divertir nos quatro dias, no espaço localizado na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. O evento terá diversas atividades disponíveis para todos e uma praça de alimentação em funcionamento das 15h às 20h.

A proposta é que o Parque das Águas se transforme em um grande “Espaço Kids”, com muita alegria e diversão. Acontecerão Bailinhos de Carnaval nos quatro dias, terão também brinquedos infláveis como pula-pula, cama elástica, pintura facial e recreadores que vão entreter as crianças que estiverem pelo parque.

Além disso, será instalada no parque uma tenda com grande área coberta para proteger as crianças do sol e da chuva. A praça de alimentação contará com food trucks com opções para todos os gostos.

A administração municipal lembra aos pais e responsáveis para tomarem cuidado com seus filhos, para assim aproveitarem ao máximo as matinês nos quatro dias. É recomendado que as crianças estejam identificadas com um telefone de contato e nome do responsável.

Serviço

Matinê no Parque das Águas

Dias: 22 a 25 de fevereiro

Horário: 15h às 20h

Local: Parque das Águas, Avenida Marcílio Dias, Jardim Jalisco – Resende

Entrada gratuita