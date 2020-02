Carnaval em Barra Mansa acontecerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 14:45 horas

Prefeitura divulga resultado de bandas e blocos selecionados em edital do Carnaval 2020; ao todo, seis bairros receberão desfiles

Barra Mansa – O Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, na Beira Rio, Centro, será palco de mais uma edição do Carnaval de Barra Mansa. Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, das 14h às 23h, o espaço receberá os blocos de embalo, a Banda Animação, que vai alegrar o público ao som de marchinhas, e a bateria Ritmo Ousado. Estes dois últimos, aprovados por meio de edital, farão a Matinê do Calçadão.

O local já está sendo estruturado para receber os foliões de forma segura e confortável. O Carnaval no município é uma realização da prefeitura, através da Fundação Cultura. Toda programação é gratuita e aberta ao público.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a política de editais tem se consolidado como uma importante ferramenta de gestão transparente.

– Quando os recursos são menores que a demanda, devemos adotar uma forma justa e transparente para selecionar nossa programação cultural. Desde 2018 temos buscado empreender a seleção de projetos por edital e estamos amadurecendo a cada etapa deste processo. Ainda há muito que fazer, mas estamos no caminho certo – explica.

Bravo ainda disse que o Carnaval no município, a cada ano, vem se consolidando como sendo um evento para todas as idades. “São quatro dias de festa com muita música, marchinhas e samba na Matinê no Calçadão. Com certeza a diversão será garantida para toda família”, completa.

Banda Animação

A banda foi formada em 1990 na cidade de Barra Mansa, onde o trompetista Mauro Sérgio Rios “Serjão”, juntamente com o baterista e percussionista Avelino, tiveram a ideia de formar um grupo de músicos para tocar em eventos, como carnaval, confraternizações e festas. A banda possui repertório bastante eclético.

Bateria Ritmo Ousado

A bateria show Ritmo Ousado é composta por sambistas ritmistas de Barra Mansa, oriundos das agremiações carnavalescas. O renomado Mestre Ivan se aproveita do talento dos componentes para imprimir ritmos característicos das grandes escolas do Rio de Janeiro.

Blocos selecionados

No início deste mês foram divulgados quatro blocos selecionados a partir do edital. São eles: Me Beija Direito, do Centro; Se Vira nos Trinta, da Siderlândia; Arrastão do Povão, da Vista Alegre; e Renascer, da Cotiara. Os contemplados receberão banheiros químicos, brigadistas, segurança e o mini-trio com equipamento de som.

Além desses ainda está previsto um bloco independente pelo quarto ano consecutivo, que fica no Morro do Cruzeiro, o Bloco Tradição.

O tradicional e mais antigo bloco da cidade é o Bloco do Boi, que sai de sábado a terça-feira, da Rua Sete de Setembro, no bairro Roberto Silveira, com sua concentração às 16h, e percorre as ruas centrais do município.