Clube dos Funcionários terá matinês nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 19:00 horas

Folia é uma boa opção para as famílias que ficarem em Volta Redonda durante o Carnaval

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários realizará nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, a partir das 16h, no Ginásio da PET, as tradicionais Matinês de Carnaval. O local terá estrutura com teto rebaixado, ambiente climatizado e serviço de bar.

A banda Confete (com nova formação) animará o público em todos os dias de folia, com muita música carnavalesca.

Sócios não pagam. Ingressos e passaportes para não sócios já estão sendo vendidos na secretaria.

Serviço

Evento: Matinês de Carnaval

Local: Ginásio da PET

Dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro

Atração: Banda Confete nos quatro

Ingressos para não sócios: R$ 20 – de 5 a 11 anos

Passaporte: R$ 60 (para os quatro dias)

R$ 40 – a partir de 12 anos

Passaporte: R$ 120 (para os quatro dias)