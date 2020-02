Estão abertas as inscrições para Rainha Gay e Rainha do Carnaval de Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 08:00 horas

Serão distribuídos R$ 9 mil em prêmios para as candidatas

Angra dos Reis – Um dos momentos mais irreverentes do pré-carnaval angrense é a eleição da Rainha Gay e da Rainha do Carnaval. Neste ano, a eleição acontecerá mais uma vez no Cais de Santa Luzia, no sábado (15), a partir das 20h. Serão R$ 9 mil em premiação, divididos em R$ 2 mil para os primeiros lugares, R$ 1,5 mil para as segundas colocadas e R$ 1 mil para as que ficarem na terceira colocação.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Fundação de Turismo de Angra dos Reis, a TurisAngra, localizada na Avenida Júlio Maria, nº 10, sobrado, Centro, até sexta-feira (14).

A inscrição só é permitida aos maiores de 18 anos e, no ato da inscrição, as candidatas deverão apresentar cópia de um documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência e preencher a ficha que será disponibilizada.

O concurso será novamente comandado pela personagem Monique de Boá, estrelada pelo popular e irreverente Jorginho Cabeleireiro, que promete fazer a alegria do público presente com os tradicionais sorteios dos itens mais peculiares.