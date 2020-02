Grito de Carnaval embalará o sábado no Clube dos Funcionários

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 09:03 horas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários realizará neste sábado, dia 15, a partir das 17h, na PET, o tradicional Grito de Carnaval, um “esquenta” para a folia.

A festa contará com área coberta, o que garantirá a realização independente das condições climáticas.

A Banda Virtuose, que traz como vocalista a cantora Rosana Mazza, e o empolgante Baile da Mari serão os responsáveis por colocar a galera para dançar.

Sócios do clube não pagam. Ingressos para não sócios podem ser adquiridos antecipadamente com desconto na secretaria do clube. Mais informações pelo telefone (24) 2102-2750 ou no site (www.clubedosfuncionarios.com.br).