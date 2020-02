Pinheiral promove encontro de blocos neste sábado

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 09:00 horas

Pinheiral – Neste sábado, dia 8, a folia está oficialmente começando em várias cidades da região. Em Pinheiral, a “Tardezinha em Família”, que acontece logo após a Feira de Produtores Rurais e Artesãos, vai receber o 1º Encontro de Blocos. O evento acontecerá a partir das 14h, na Praça Luiz Gonzaga, no Centro. A iniciativa vai reunir blocos da cidade que vão participar do Carnaval da Família 2020, promovido pela prefeitura.

Para o esquenta de Carnaval estão confirmadas as participações dos blocos Piranhas dos Atoxanos, Bloco da Onça, Bloco do Oriente, Bloco Arrasta, Bloco Embrazados, Bloco Nação Rubro-Negra, Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite e Bloco Seu Largatu Mama. Além dos blocos, o evento terá a presença da Bateria Show de Volta Redonda, da Kombi do Barão e do Eko Sucos.

– Este ano estaremos realizando pela primeira vez o Encontro de Blocos na cidade de Pinheiral. Vamos abrir um espaço para que os blocos vendam seus abadás, incentivando ainda mais o Carnaval. Será um esquenta onde receberemos a Bateria Show de Volta Redonda para animar a galera. Neste evento, teremos a participação dos artesãos de Pinheiral, que estarão fazendo venda de seus produtos relacionados ao Carnaval. O evento terá início às 8h com a Feira do Agricultor e seguirá até mais tarde com muita música ao vivo – disse a diretora do Departamento de Cultura, Tânia Amorim.