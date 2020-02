Pré-Carnaval de Resende começa neste sábado

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 14:15 horas

Folia acontecerá na Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos, e terá shows e encontro de blocos

Resende – O mês de fevereiro chegou e com ele o evento que se tornou tradicional em Resende: o pré-carnaval. A prefeitura preparou uma programação que conta com apresentações musicais e praça de alimentação. A folia será nos próximos finais de semana: dias 8 e 9, e 15 e 16 de fevereiro, com a festa começando no período da tarde e seguindo até à noite.

O evento de carnaval irá acontecer na Praça da Bandeira, mais conhecida como Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos. Neste sábado, dia 8, a programação começa às 16h, com a apresentação do Baile da Mari, e em seguida, a partir das 18h, a folia acontece com o Grupo Nosso Lema.

Os shows de domingo, dia 9 de fevereiro, serão com a banda Mistura Carioca, a partir das 16h, e às 18h o grupo Bola Preta.

Além da festa com os shows musicais, os blocos da região se apresentarão para animar toda a população. Na sexta-feira, dia 14, os blocos Crustáceos da Manguaça e Pedra Sonora animam os foliões, a partir das 18h. No sábado, dia 15, terão ainda outros blocos que seguirão pelo bairro Campos Elíseos, a partir de 13h. Serão os blocos Império do Sol e Amigos do Peito; Bloco Tamborim de Ouro; Bloco das Marias; Bloco Vai Quem Quer do Ipiranga e os blocos B.R.E.G.A e Bloco UBM.

O segundo fim de semana da folia terá ainda muitas atrações para toda a família. No sábado dia 15, a festa começa mais cedo, por volta das 13h, com o encontro dos blocos do município. Às 17h, a atração será com o grupo Com Prazer e a folia do dia se encerra com o grupo Quartetum Brasil.

O último dia de pré-carnaval será no domingo, dia 16, com dupla apresentação. O Bloco das Safadas começa às 16h, animando o público do evento, e logo após, às 18h, o show será com a banda Mistureba, fechando o pré-carnaval do município com chave de ouro.

A administração municipal lembra que em todos os dias de festa haverá programação para as crianças no espaço kids, com brinquedos infláveis, pintura de rosto, piscina de bolinha e recreação com muita alegria para a garotada. Ao lado, haverá uma praça de alimentação com food trucks, mesas e cadeiras para os pais e responsáveis.

Confira a programação do pré-carnaval:

– Dia 08/02 (sábado):

16h: Baile da Mari

18h: Grupo Nosso Lema

– Dia 09/02 (domingo):

16h: Mistura Carioca

18h: Bola Preta

– Dia 14/02 (sexta-feira):

18h: Blocos Crustáceos da Manguaça e Pedra Sonora

– Dia 15/02 (sábado):

13h: Encontro de blocos

17h: Com Prazer

18h: Quartetum Brasil

– Dia 16/02 (domingo):

16h: Bloco das Safadas

18h: Mistureba