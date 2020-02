Pré-carnaval de Resende terá programação infantil nos quatro dias de folia

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 18:05 horas

Resende – A prefeitura de Resende também preparou um espaço especial para os pequenos foliões no pré-carnaval. Na Praça do Trenzinho terá um Espaço Kids com diversas atividades nos dias 8, 9, 15 e 16, para as crianças também poderem aproveitar a festa junto com os pais e responsáveis. Tudo de forma bem tranquila e com muita alegria.

A programação conta com cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, bailinho, contação de histórias e muito mais. Nos dias 8 e 9, sábado e domingo, acontece o “Bailinho”, a partir das 14h; em seguida, às 16h, “Tudo é Brincadeira”, com Geovanne Dias animando as crianças. E para terminar o primeiro fim de semana de folia haverá ainda uma contação de história com Maria Violante, a partir das 17h30.

O Espaço Kids nos dias 15 e 16 de fevereiro também será animado para o público infantil. No sábado, o “Tudo é Brincadeira” será às 16h e termina com mais uma contação de história a partir das 17h30. Para encerrar a programação do pré-carnaval infantil, no domingo, dia 16, às 14h acontece a contação de histórias com a Maria Violante; às 15h um bailinho infantil promete animar as crianças e toda a família; e encerrando às 16h com “Tudo é Brincadeira”, com o animador Giovanne Dias.

Além dessa programação, em todos os dias de pré-carnaval na Praça do Trenzinho haverá atividades infantis como a pintura facial com a Diana Fernandes, das 13h às 17h, e o projeto “Árvore do Saber”, desenvolvido pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, das 15h às 18h, em que diversos livros são pendurados por elástico em uma árvore para as crianças escolherem sua leitura.

A secretária de Comunicação Social e Eventos, Tatiane Gavioli, recomenda algumas orientações aos pais e responsáveis para aproveitarem os quatro dias de folia com as crianças.

– O pré-carnaval por ser realizado em um ambiente aberto e com um grande número de pessoas passando pelo local, os pais e responsáveis devem ficar atentos. É recomendado que eles identifiquem as crianças com um telefone de contato, seja em uma pulseira ou crachá colocado nelas. Além de sempre hidratarem os pequenos – ressaltou a secretária.

Confira a programação do Espaço Kids

Dias 08/02 e 09/02 (sábado e domingo)

14h: Bailinho

16h: ‘Tudo é Brincadeira’ com o animador Geovanne Dias

17h30: Contação de História com Maria Violante

Dia 15/02 (sábado)

16h: ‘Tudo é Brincadeira’ com o animador Geovanne Dias

17h30: Contação de História com Maria Violante

Dia 16/02 (domingo)

14h: Contação de História com Maria Violante

15h: Bailinho

16h: ‘Tudo é Brincadeira’ com o animador Geovanne Dias

Todos os dias

15h às 17h: Pintura facial com Diana Fernandes

15h às 18h: Projeto Árvore do Saber