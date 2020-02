Resende Shopping terá bailinho de Carnaval para cães e gatos

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 07:55 horas

Resende – Quem gosta de curtir a folia, mas não abre mão de passear com seu bichinho de estimação, não terá mais com o que se preocupar. O Resende Shopping vai promover um bailinho de Carnaval para que seus clientes possam levar seus cachorros e gatos para dançar junto com eles.

Após o primeiro Encontrinho Pet, realizado em agosto de 2019, o Resende Shopping está promovendo a segunda edição do evento, aproveitando o clima carnavalesco. Será no dia 16, domingo, das 16h às 18h, e haverá ainda concurso de fantasia que vai premiar as três melhores do dia.

O evento, que é organizado em parceria com a ONG CãoDomínio e o PetMix, vai contar com músicas de carnaval, principalmente, as tradicionais marchinhas, e a presença de uma veterinária para conversar com clientes e tirar dúvidas sobre os cuidados com os bichinhos.

O shopping vai realizar ainda, no dia anterior, dia 15, mais uma Feira de Adoção, com os cães e gatos resgatados pelo CCZ.

Todos os animais que estarão disponíveis para adoção, passam por consulta prévia com veterinários, são vermifugados e têm castração garantida pelo CCZ, para quem desejar.

Para adotar é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Caso o(a) adotante seja menor de idade, o responsável deverá estar presente.

Serviço

Dia 15/02 – das 14h às 17h – 3ª Feira de Adoção de animais do Resende Shopping

Dia 16/02 – das 16h às 18h – 2º Encontrinho Pet com Baile de Carnaval e Concurso de Fantasia Pet

Eventos gratuitos