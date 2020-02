Segundo final de semana do pré-carnaval de Resende promete animar foliões

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 17:22 horas

Festa acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, nas imediações da Praça das Bandeiras

Resende – O segundo final de semana do pré-carnaval 2020 de Resende promete sacudir os foliões de plantão, nas imediações da Praça da Bandeira. Neste sábado, dia 15, antes da festa oficial da prefeitura de Resende começar, haverá concentração dos blocos da cidade, às 13h, na Rua Saulo Rachid, perto da Ponte Velha, no bairro Campos Elíseos. Os seguidores dos blocos vão acompanhar a animação com muitas marchinhas e músicas típicas pela Avenida Albino de Almeida, que corta o Calçadão, até a Praça da Bandeira. O cronograma prevê que o encontro dos blocos dure até 17h30.

Às 17h, a atração será com o grupo ‘Com Prazer’. A partir de 18h, a folia ficará por conta da apresentação da banda ‘Quartetum Brasil’. O último dia de pré-carnaval será no domingo, dia 16, com dupla apresentação. O Bloco das Safadas começa às 16h, animando o público do evento. Logo após, às 18h, será a vez da banda Mistureba, fechando os quatro dias do pré-carnaval do município.

Nos dois dias, o pré-carnaval contará com a programação especial para as crianças no Espaço Kids, na Praça do Trenzinho, que oferecerá brinquedos infláveis, pintura de rosto, piscina de bolinha, projeto de leitura “Árvore do Saber” e recreação. No dia 15, às 16h, terá “Tudo é Brincadeira”, com Geovanne Dias; e às 17h30, contação de história com Maria Violante. Já no dia 16, a contação de história começará às 14h; às 15h, terá ‘Bailinho’; e às 16h, “Tudo é Brincadeira”. Ao lado, haverá uma praça de alimentação com food trucks, mesas e cadeiras para os pais e responsáveis.

Programação:

Dia 15 – Sábado

13h – Encontro de blocos

16h – ‘Tudo é Brincadeira’

17h – Com Prazer

17h30 – Contação de história

18h – Quartetum Brasil

Dia 16 – Domingo

14h – Contação de história

15h – Bailinho

16h – ‘Tudo é Brincadeira’ e Bloco das Safadas

18h – Mistureba