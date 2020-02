Senac RJ oferece oficinas de moda e beleza no Carnaval Resende Shopping

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 08:30 horas

Resende – Quem ainda não pensou na produção para pular o Carnaval, ainda tem tempo de confeccionar a fantasia. A unidade Resende do Senac RJ vai oferecer, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, oficinas gratuitas de moda e beleza no Carnaval Resende Shopping. Além de aprender a fazer maquiagem artística e penteado, os foliões poderão criar acessórios e customizar fantasias. As atividades serão realizadas no L2, Torre 2, do shopping. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada.

As oficinas serão uma degustação dos cursos oferecidos pela unidade. Os visitantes que quiserem aprofundar seus conhecimentos nas áreas de moda e beleza, podem consultar todas as ofertas pelo site (www.rj.senac.br) ou diretamente com a unidade pelo telefone (24) 3358-1950 (Rua Sarquis Jose Sarquis, 80 – Jardim Jalisco).

Serviço

Carnaval Resende Shopping – Av. Saturnino Braga, 369 / L2 / Torre 2 – Centro

Inscrições por ordem de chegada

Evento gratuito

Programação

Terça-feira, dia 18

Às 17h – Oficina de maquiagem artística

Às 19h – Oficina de penteado

Quarta-feira, dia 19

Às 17h – Oficina de customização de fantasia

Às 19h – Oficina de acessórios

Quinta-feira, dia 20

Às 17h – Oficina de maquiagem artística

Às 19h – Oficina de penteado

Sexta-feira, dia 21

14h às 17h – Oficinas de maquiagem artística, penteado, acessórios e customização de fantasia