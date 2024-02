Swing & Simpatia agita o carnaval de Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Praia do Anil foi palco de mais uma grande apresentação nesta segunda-feira (12), desta vez com o grupo Swing & Simpatia. O terceiro show do calendário de Carnaval de Angra dos Reis mostrou mais uma vez a forte presença do público angrense, cantando todas as músicas do começo ao fim e sendo constantemente elogiado pelos músicos.

– Foi um prazer e uma honra tocar em Angra dos Reis. Super bacana a presença e participação de todos que cantaram com a gente durante o espetáculo. Já queremos voltar para tocar novamente na cidade. O Carnaval de vocês é incrível – comentou o vocalista do grupo, Luciano Becker.

Ao longo de toda a apresentação, o grupo se apresentou com uma felicidade que poucos artistas conseguem transmitir para o seu público, sempre animando os foliões e dando destaque para a grandeza do Carnaval de Angra dos Reis, um dos maiores de todo o Rio de Janeiro.

O evento, organizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos, contou com uma estrutura de palco e som impecáveis, garantindo que todos os presentes pudessem desfrutar da experiência musical com conforto e segurança. Durante os shows, a cidade de Angra conta com policiamento reforçado, equipes de Bombeiros civis, Defesa Civil e equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública.

–Temos um dos maiores carnavais de rua do estado, com mais de 80 blocos. Neste esse ano fizemos uma arena de shows na Praia do Anil, onde a cada noite acontece um grande show e tem funcionado muito bem. Há bastante movimento nas ruas, com os bares e restaurantes cheios. A intenção de fazermos um grande Carnaval e assim movimentarmos o turismo da cidade tem tido um resultado perfeito – declara o secretário de Eventos, João Willy.

Para os apaixonados por música e folia, o Carnaval em Angra dos Reis ainda reserva mais duas noites de shows imperdíveis. Na próxima apresentação, o grupo de pagode Pixote promete agitar a multidão com seus sucessos contagiantes. E, encerrando as festividades com a energia lá em cima, o renomado Sorriso Maroto está programado para se apresentar na última noite de Carnaval, prometendo deixar uma lembrança inesquecível para todos os presentes.

Uma das grandes características do Carnaval 2024 em Angra dos Reis é a programação pensada para garantir a participação de toda a população. Os shows estão programados para começar após os blocos de carnaval, permitindo que os foliões aproveitem ao máximo as atrações sem perder a oportunidade de se juntar aos tradicionais desfiles pelas ruas da cidade. Um pouco antes da apresentação do Swing & Simpatia, os angrenses puderam acompanhar dezenas de blocos em diversas localidades da cidade. Com o segundo show do Carnaval, Angra dos Reis continua oferecendo um calendário de festas e apresentações que prometem agitar os foliões em 2024. A expectativa é de que os próximos dias sejam repletos ainda mais de diversão e muita cultura.

Matinê e blocos de rua no Centro

Na Praça Zumbi dos Palmares, a matinê para a criançada contou com piscina de bolinhas, totó, tobogã inflável e pula-pula. No palco montado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio em parceria com a Secretaria de Eventos se apresentaram os grupos Ritmo de Carnaval, Fanfarra do Rodrigo e Balaio Carioca. A estrutura ficará montada até a noite de terça-feira (13).

Já pelas ruas do Centro, seis blocos animaram os foliões durante todo o domingo. Na parte da tarde, os blocos “Piranhas do Centro”, “Bloco da Antiga” e “Bloco Goró Beleza” colocaram moradores e turistas para dançar com muita música e animação.

Na parte da noite, os blocos “Furdunço da Madrasta”, “Bloco do Reizinho” e “Night Boys Folia” reuniram centenas de pessoas que se divertiram e depois foram à Praia do Anil para assistirem ao show do grupo Swing e Simpatia.

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

SEGUNDA-FEIRA – 12 DE FEVEREIRO

14h – BLOCO CARNAVALESCO DO CANTAGALO – Em frente ao depósito de bebidas do Hulk, no Cantagalo

15h – BLOCO TIPO COLÔMBIA – Rua João Pedro I (Rua da Pedreira), Camorim

16h – BLOCO PEIXINHOS DA ILHA GRANDE – Quadra de Esportes, Vila do Abraão, Ilha Grande

16h – BLOCO PIRANHAS DO BONFIM – Praia do Bonfim

17h – BLOCO DAS PIRANHAS DO PERES – Rua dos Cajueiros (em frente à quadra), Morro do Peres

18h – BLOCO DO BALNEÁRIO – Praça Juiz Saragoza, Balneário

18h – BLOCO UNIDOS DE JACUECANGA – Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy), Jacuecanga

19h – BLOCO MUSTACHE FOLIA – Praça Rotary (Costeirinha), São Bento

19h30 – BLOCO UNS E OUTROS DE LADEIRA ABAIXO – Praça General Osório, Centro

20h – BLOCO DA CARIOCA – Bica da Carioca, Centro

20h – BLOCO FLA ILHA GRANDE – Campo de futebol, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h – BLOCO CONEXÃO BAHIA – Praça General Osório, Centro

PRAIA DO ANIL

22h – DJ

23h50 – PIXOTE