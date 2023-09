22ª edição da Flumisul acontece em outubro em Barra Mansa

Barra Mansa – A tradicional Feira Internacional de Negócios do Sul Fluminense (Flumisul) retorna em sua 22ª edição. O evento é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa em parceria com a Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril (Aciap-BM) e acontecerá de 18 a 21 de outubro, no Parque da Cidade, sempre das 18h às 22h.

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, a Flumisul terá uma abordagem industrial, com foco no relacionamento multissetorial. “Nós teremos as tradicionais rodadas de negócios, palestras, setor de varejo e comércio, construção civil e o agronegócio. Ou seja, todo o ciclo da cadeia produtiva do Sul Fluminense estará presente promovendo uma grande rede de networking”, detalhou Paciello.

Além de contar com a participação de gigantes do setor de siderúrgico, metalmecânico e ferro e aço, durante a Flumisul 2023 acontecerá o lançamento oficial do Condomínio Industrial, localizado na área da antiga Edimetal, às margens da Via Dutra. “Esse empreendimento vai fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso município e de toda a região Sul Fluminense. Atualmente nós já temos um portfólio com dezenas de empresas que estão interessadas em trazer suas operações para Barra Mansa”, disse Paciello.

Os interessados em participar da Flumisul 2023 podem entrar em contato através do telefone/Whatsapp: (24) 99307-1536.

Foto: Chico de Assis