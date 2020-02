Prefeitura libera lista de aprovados no concurso de Itatiaia

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 12:12 horas

Itatiaia – A lista dos aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Itatiaia pode ser consultada no link concurso, através do endereço https://itatiaia.rj.gov.br/concurso. O certame, que reuniu mais de 1,5 mil inscritos foi organizado pelo IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM e os cargos a serem preenchidos foram destinados a candidatos com formação superior e ensino médio.

A remuneração varia de R$ 1088,49 a R$ 2.275,46 e a jornada de trabalho também varia de acordo com os cargos. Conforme descrito no edital, ao todo foram oferecidas 87 vagas, entre oportunidades de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, a convocação será realizada conforme as necessidades de preenchimento do quadro de funcionários da Prefeitura, porém a Secretaria Municipal de Educação já iniciou a chamada de vários profissionais.

A Secretaria de Administração fica localizada na Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro e o horário de atendimento das 9h às 12h e das 14 às 17 horas