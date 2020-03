Prefeitura intensifica trabalho de recuperação de ruas de Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 15:05 horas

Volta Redonda – A Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, está fechada para trânsito até às 17 horas, deste domingo, 8. A medida visa facilitar os trabalhos de recuperação asfáltica da via. A rota alternativa para veículos está sendo feita pela Rua Erika Berbet, que também passou por melhorias – e obra de drenagem – para receber o aumento do fluxo de carros. No local, serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões em asfaltamento.

“A Avenida Paulo Erlei Abrantes, é uma das principais vias da cidade e estamos fazendo a drenagem que era necessária há décadas, o que vai permitir que o asfalto tenha maior durabilidade”, disse o prefeito Samuca Silva, ressaltando que os trabalhos não se restringem apenas a tapar buracos. “Estamos realizando a recomposição do solo, que é uma ação mais duradoura. Retiramos a camada antiga de asfalto, preparamos o solo e colocamos a massa nova, um trabalho de qualidade que vai garantir maior durabilidade do novo pavimento”, concluiu.

Além dessas pistas, o final de semana foi de trabalho intenso de funcionários da prefeitura, que atuaram nos serviços de recuperação asfáltica em diversas localidades da cidade. Foram beneficiadas localidades como Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, Três Poços, Centro, entre outros. Somente para o Retiro, serão destinados R$ 2,5 milhões.

“Lançamos o maior programa de asfaltamento da cidade com recursos próprios das últimas décadas. Nossa cidade ficou muito tempo sem receber, de fato, asfalto novo e de qualidade. Agora, com a dívida controlada e com a chuva dando uma trégua, estamos atuando por toda a cidade. Com a gestão eficiente, lançamos o programa ‘Asfalto de Volta’ e vamos dar o retorno necessário nas vias da cidade”, disse o prefeito, lembrando que serão investidos cerca de R$ 15 milhões nas principais vias da cidade.