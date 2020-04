Valença tem cinco pacientes internados com suspeita de Covid-19

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 15:01 horas

Valença – A cidade segue com cinco pessoas internadas consideradas com suspeita de Covid-19 e dois casos confirmados que já tiveram alta da internação domiciliar. Valença tem um óbito suspeito de coronavírus.

Os internados estão em uma ala isolada do Hospital Escola do Centro Universitário de Valença.

O quadro clínico dos pacientes é estável e nenhum deles utiliza respiradores. Não há registro de pacientes em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Já os casos de síndrome gripal, que estão sendo acompanhados como suspeita por Covid-19, continuam aumentando em Valença. O município registra 811 pessoas com estes sintomas, sendo 695 atendidos no Hospital Escola.