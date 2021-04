Barra Mansa vacina idosos com 66 anos

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 08:21 horas

Barra Mansa – A vacinação contra Covid-19 acontece neste sábado, 3, para idosos com 66 anos completos. A imunização será das 8h à s 12h, para nascidos entre janeiro a junho e, das 12h à s 16h, para nascidos entre julho e dezembro.

O sistema de vacinação drive thru. Para ser imunizado, o idoso deve estar em um veículo e se dirigir ao Parque de Exposições, no Centro, munido de documentação pessoal, com foto, além de comprovante de residência.