Prefeitura realiza força tarefa para resgatar balsa em Barra do Piraí

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 11:26 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto, em operação conjunta com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Serviços Públicos, realiza força tarefa para resgatar a balsa flutuante que foi arrastada pelas correntezas do rio Paraíba do Sul, deixando milhares de pessoas sem o abastecimento de água potável. A ação ocorre na manhã desta sexta-feira, 11.

Resgatando a plataforma de apoio da bomba de capitação, a expectativa é que neste final de semana a Estação de Tratamento no bairro Vila Helena retorne com o seu funcionamento normal, segundo informa o secretário de Água e Esgoto, Wanderson Barbosa. Entretanto, é importante que os usuários tenham cautela quanto ao uso da água, pois, nas partes mais altas, o abastecimento poderá levar até 72 horas para regularizar.

“Outra frente de trabalho também se encontra em andamento. A empresa contratada pela Prefeitura de Barra do Piraí está atuando na confecção de uma nova balsa. Caso o resgate programado pra hoje não tenha êxito, a ETA dependerá desta nova base de metal para garantir o seu funcionamento”, assegurou.

Ainda, o secretário afirma que o setor do caminhão pipa continua atendendo aos pedidos. “Embora não seja a solução mais indicada, é um meio alternativo que temos para tentar minimizar os transtornos ocasionados pela paralisação da estação”, alegou.