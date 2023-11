4ª Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem início em Volta Redonda

Volta Redonda – A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência teve início na tarde desta quinta-feira (23), com palestra do professor Rafael Thiago Eleutério Ferreira, que é deficiente visual, da Escola Municipal Especializada Hilton Rocha. Nesta sexta-feira (24), o tema será “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Construindo um Brasil mais Inclusivo”, no Auditório Milton Carlos, 6º andar, Bloco V, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB).

Além dele, participaram da cerimônia a presidente do Compede (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência), Elizabeth Melo; o secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa; a assessora do deputado estadual Munir Neto, Denise Alves; o vereador Ednilson Vampirinho; e o auto defensor da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), Igor da Silva Oliveira.

O professor Rafael, que leciona Braille, Soroban – instrumento usado para fazer cálculos e informática acessível, encerrou os discursos da solenidade e ressaltou que a conferência deve ser um espaço para dar direito à voz aos PCDs em seu lugar de fala.

“Quero lembrar o que a sigla que nos define mostra. Em primeiro lugar somos pessoas e precisamos de políticas públicas que garantam igualdade de condições para mostrar nossas capacidades”, disse, destacando que é preciso focar nos campos educacional, político e social quando se trata de inclusão.

“Garantir meios para a qualificação profissional, politizar as Pessoas com Deficiência para fomentar a participação direta na política e a criação de associações composta por deficientes e não para os deficientes são metas importantes a perseguir”, afirmou.

A presidente do Compede agradeceu a participação do professor e também do representante da Apae, Igor Oliveira, além das autoridades que compuseram a mesa e do público formado por profissionais que atuam com PCDs nos setores público e privado.

“Queria muito que essa conferência tivesse a participação direta das Pessoas com Deficiência, afinal é por elas que estamos aqui reunidos. Trabalho há 30 anos nesta área, reconheço que Volta Redonda está à frente de outros municípios, mas precisamos avançar nas políticas públicas de inclusão e igualdade de direitos para os deficientes”, falou.

O secretário da SMPD, Washington Uchôa, lembrou que a secretaria tem projetos na área da educação, geração de emprego, atendimento especializado e outros para os PCDs em Volta Redonda.

“Agora, temos que aproveitar esse momento que temos o deputado Munir Neto, que sempre foi sensível à causa, para nos representar na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e nos ajudar para que as propostas que saiam daqui virem leis”, disse.

Denise Alves, que trabalhou na Assistência Social por quase vinte anos ao lado do deputado Munir reforçou a atuação dele pelas Pessoas com Deficiência.

“Hoje, Munir é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj e fez audiência pública sobre o tema em Volta Redonda e já tem outra marcada em Barra do Piraí para dia 14 de dezembro. Precisamos ouvir a sociedade civil para conhecer suas necessidades e elaborar políticas públicas que as atendam. E é por isso que essa conferência é tão importante”, afirmou Denise, lembrando que Munir tem um projeto aprovado que leva a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) para todo estado do Rio.

O vereador Vampirinho, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, falou que devemos aproveitar esse momento de reconstrução por que passa Volta Redonda para torná-la uma cidade inclusiva. “Nós do Legislativo estamos abertos a criar e aprovar leis mais inclusivas, que criem oportunidade para todos”, afirmou, lembrando que o prefeito Antonio Francisco Neto também é um grande defensor dessa parcela da população.

Apresentações artísticas

O público se emocionou com a apresentação dos alunos da Escola Municipal Domingos Maia, que uniu a turma 202 e a classe bilíngue, que fez uma coreografia para a música “Novo Amigo”. Logo após, quem levantou a plateia foi a dupla Natália Silva Santos e Gláucio Luiz Soares, da ONG Arte de Todo Lugar: “Uma Prática Inclusiva”, que interpretou a música “Um Mundo Ideal”, do filme Aladim. O encerramento foi com a apresentação de dança de Anne Moreira Santiago da Fonseca com a música “A Bailarina”.

Nesta sexta-feira (24), serão discutidos eixos temáticos e propostas para a conferência estadual

A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência segue nesta sexta-feira (24), com o tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Construindo um Brasil mais Inclusivo” no Auditório Milton Carlos, 6º andar, Bloco V, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). O segundo dia será marcado por discussões dos eixos temáticos da conferência, elaboração de propostas para a etapa estadual, marcada para o primeiro semestre de 2024 e a eleição de seis delegados para representar Volta Redonda no estado.

A conferência municipal foi organizada pelo Compede, em conjunto com as secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD) e de Ação Comunitária (Smac).

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou a importância do evento para a garantia da equidade de oportunidades para os PCDs. “Vamos envolver toda a nossa equipe técnica para atuar e discutir os eixos da conferência, para trazer um olhar bem amplo e completo em relação à acessibilidade e à inclusão”, disse.