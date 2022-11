Projeto ‘Cras Mais Perto de Você’ é retomado no bairro Bulhões

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 18:11 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real, através do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Freitas Soares, retomou nesta quarta-feira (9) o projeto “Cras Mais Perto de Você” no bairro Bulhões. As atividades aconteceram na quadra da Vila Marina.

A volta do programa aconteceu, segundo a direção do Cras, pela grande procura pelos serviços oferecidos. São eles: atualização de cadastros no Cras; orientação, atualização e cadastramento no CadÚnico e orientação sobre programas sociais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.

– Na primeira ação no bairro foram atendidas cerca de 70 famílias, mostrando assim que os serviços são de grande valia para a população. Vale ressaltar que os moradores tiveram acesso aos serviços técnicos de maneira rápida e sem precisar se deslocarem até a sede do Cras – reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis.

O diretor do Cras Freitas Soares, Jackson Alves, explicou aos moradores que não puderam comparecer ou não foram atendidos nesta quarta-feira, os serviços continuarão a serem ofertados, de segunda a sexta-feira, no Cras de referência, localizado na Avenida das Indústrias, sem N°, perto da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.