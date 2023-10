A Falecida marca noite de abertura da FITA 2023

Paraty – A noite desta sexta-feira, 13 de outubro, marcou a volta de um dos eventos mais tradicionais e queridos do município: a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, conhecida como FITA. E a primeira noite de apresentações não poderia ser melhor, com a casa lotada e um espetáculo de tirar o fôlego, o público angrense pode acompanhar de perto um dos grandes textos de Nelson Rodrigues, com a peça “A Falecida”, estrelada por Camila Morgado.

– Foi um prazer inaugurar a FITA 2023. É sempre uma felicidade participar de um festival que estimula a arte e a cultura. Convido todos para participarem e acompanharem essa importante celebração do teatro brasileiro – comentou a atriz Camila Morgado.

A ansiedade para ver de perto grandes nomes do teatro brasileiro era nítida no público. Nem a chuva e a distância foram capazes de afastar os angrenses da FITA. Daniele Martins, moradora do Parque Mambucaba, não mediu esforços para acompanhar a abertura da FITA.

– Estou 1000% na expectativa para A Falecida, não vejo a hora de começar a peça e poder desfrutar dessa importante obra. E não vai ficar por aqui, já tenho meus ingressos comprados para os próximos dias – comentou a moradora pouco antes do começo do espetáculo.

A peça foi exibida para um público de 700 pessoas na tenda montada ao lado do Cais de Santa Luzia, no Centro da cidade. Desta forma, com uma tenda próxima ao comércio, é possível fomentar a economia local, além de uma maior facilidade de acesso para os moradores e turistas.

– Colocar a tenda próxima ao Centro foi um grande acerto da FITA 2023. Assim, de uma forma estratégica, é possível conciliar a arte e cultura com o desenvolvimento econômico do nosso município, com os moradores e visitantes aproveitando os supermercados, restaurantes e lojas de artesanato próximas ao local do evento – comentou o prefeito de Angra, Fernando Jordão.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito de Angra, do secretário de Cultura, do secretário de Governo e Relações Institucionais, do secretário de eventos e dos patrocinadores e idealizadores da FITA.

– A FITA é um importante evento para a nossa cidade, trazendo turistas e movimentando a economia de Angra, além de criar um sentimento de pertencimento para os moradores do município – comentou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferrreti.

A edição deste ano conta com quatro categorias: Mostra de Sucessos, que ocupará a tenda montada ao lado do Cais de Santa Luzia, com capacidade para 700 espectadores; Sessão Cult, com espetáculos intimistas ou experimentais, apresentados no Teatro Dr. Câmara Torres, com capacidade para 200 espectadores; Sessão Comédia, com apresentações de humor na tenda, após as apresentações principais, e, por fim, a já tradicional Fitinha, com produções infantis distribuídas entre os dois espaços do evento.

– É uma grande felicidade em trazer a FITA de volta. É um evento que é de Angra e para o povo de Angra. A expectativa é a melhor possível, o público de hoje foi incrível e se manterá assim até o fim do evento, movimentando a economia, divulgando a cidade e gerando cultura para o município – comentou o secretário de Eventos, João Willy.

PROGRAMAÇÃO FITA 2023

DIA 14/10 (SÁBADO)

VOCÊS FORAM MARAVILHOSOS – 19h

Texto e interpretação: Marcos Veras

Direção: Leandro Muniz

> O ator mescla situações de bastidores a episódios da vida pessoal, como a perda do pai, e conta, de forma bem-humorada, como foi transformado por eles .

MEUS CABELOS DE BAOBÁ – 21h

Com Fernanda Dias, Beà e Anna Paula Black

Texto: Fernanda Dias, direção: Vilma Melo

> O espetáculo se desenvolve em torno do diálogos entre a Rainha Dandaluanda e a árvore milenar de origem africana. A árvore, nessa troca, a monarca tem sua autoestima despertada.

DIA 15/10 (DOMINGO)

DIÁRIO DE UM LOUCO – 19h

Com Milhem Cortaz

Texto: Gogol, direção: Carlos Grun

> Akcenti Ivanovitch passa a vida a limpo na sela onde está confinado após apaixonar-se pela filha do chefe, de uma classe social mais abastada, e tramar planos mirabolantes para ser notado por ela.

PANDORA – 21h

Com Jaqueline Roversi e Jordana Korich

Texto: Jaqueline Roversi e Jordana Korich, direção: Leona Cavalli

> Após ser expulsa de seu próprio projeto, Joana volta ao antigo lar, onde reencontra a irmã e revive antigas memórias da família. O clima amigável não dura muito, uma vez que a irmã se ressente por ter cuidado sozinha da mãe doente.

DIA 16/10 (SEGUNDA-FEIRA)

RESTOS NA ESCURIDÃO – 19h

Com Carolina Virguez

Texto: Fábio Ferreira e Carolina Virgüez, direção: Fábio Ferreira

> O espetáculo/investigação reúne três obras curtas do dramaturgo irlandês Samuel Beckett – dando voz à literatura enigmática e de abissais descobertas desse autor do teatro do absurdo com suas conjeturas que opulenta as artes feitas pela literatura.

DIA 17/10 (TERÇA-FEIRA)

OUTRAS MARIAS – 19h

Com Clara Santhana

Texto: Marcia Zanelatto, direção: Patricia Selonk

> Sete Marias cujas trajetórias colaboraram para a emancipação feminina no país têm suas histórias de vida contadas numa trama que mescla música, poesia e sororidade.

PIQUENIQUE – 11h, 15h e 17h

Com Carolina Pismel e Paulo Verlings

Direção: Flavio Souza

> O espetáculo infantil Piquenique conta de forma poética e divertida a história de Greta, uma jovem bondosa, forte e inteligente que luta contra a opressão de um tirano dono de uma fábrica de canhões que amedronta toda a cidade.

DIA 18/10 (QUARTA-FEIRA)

CHARLES AZNAVOUR – UM ROMANCE INVENTADO – 19h

Com Sylvia Bandeira e Maurício Baduh

Texto: Saulo Sisnando, direção: Daniel Dias da Silva

> Jornalista fã de Charles Aznavour marca uma entrevista com atriz famosa a fim de investigar se ela e o cantor tiveram ou não um romance numa trama entremeada por clássicos imortalizados pelo artista.

DIA 19/10 (QUINTA-FEIRA)

BYE, BYE, BANGU – UMA COMÉDIA COM SUZY BRASIL – 19h

Com Suzy Brasil

Texto e direção: Diogo Camargos

> Consuelo está prestes a refazer uma viagem de 25 anos atrás e, enquanto espera pelas amigas, rememora situações vividas com elas e as brigas que tiveram.

SUCATINHA E O MAR DE LIXO – 11h, 15h e 17h

Com Felipe Santana

Direção: Felipe Santana

> “Sucatinha e o Mar de Lixo”, passa uma mensagem sobre a conscientização ambiental, ressaltando a importância da reciclagem.

DIA 20/10 (SEXTA-FEIRA)

KING KONG FRAN – A MULHER GORILA COMO VOCÊ NUNCA VIU – 19h

Com Rafaela Azevedo

Texto e direção: Rafaela Azevedo e Pedro Brício

> A atriz e clown aborda com bom humor questões de gênero e critica convenções sociais pautadas pelo machismo e pela supremacia masculina.

CORA DO RIO VERMELHO – 21h

Com Raquel Penner

Texto: Raquel Penner, e direção: Isaac Bernat

> A dramaturgia une passagens da vida de Cora Coralina a poemas retirados dos livros como “Vintém de cobre – meias confissões de Aninha” e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”.

DIA 21/10 (SÁBADO)

BRINQUEDOS CONSERTADOS – 15h e 17h

Com Ana Terra, Felipe Fagundes, Frederico Eça e grande elenco

Texto: Domingos Oliveira, direção: Fernando Gomes

> Gepeto recebe na sua oficina três brinquedos quebrados fugidos da casa de uma família pobre, sem condição para consertá-los. O marceneiro os repara com a condição de que voltem para o antigo dono.

PAULINHO SERRA EM PEDAÇOS – 19h

Texto, direção e interpretação: Paulinho Serra

> O comediante rememora a infância em Bangu, Zona Norte fluminense, o começo da carreira até lotar teatros país afora numa apresentação permeada por improvisos.

INVISÍVEL – 21h

Com João Côrtes

Texto: Moisés Bittencourt, direção: Fernando Gomes

> Eduardo vive com o namorado uma relação abusiva, agravada quando decidem viver juntos. Com o tempo, ele vence o medo e a vergonha, rebelando-se contra as violências sofridas.

DIA 22/10 (DOMINGO)

A LUTA – 19h

Com Amaury Lorenzo

Texto: Ivan Jaf, direção: Rose Abdallah

> Inspirado na terceira parte de “Os sertões”, de Euclides da Cunha, um rapsodo narra os conflitos ocorridos em Canudos, entre os rebeldes liderados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República que se instaurava.

SÓ VENDO COMO DÓI SER MULHER DE TOLSTÓI – 21h

Com Rose Abdallah

Texto: Ivan Jaf, direção: Johayne Hildefonso

> A peça revela que o casamento de Sofia Tolstói com o célebre escritor russo Leon Tolstói, autor de “Guerra e paz” e “Anna Karênina”, foi um pesadelo patriarcal, machista e abusivo, como comprovam os diários escritos por ela durante os 48 anos de relacionamento.

DIA 23/10 (SEGUNDA-FEIRA)

ESCOLA DE MULHERES – 19h

Com Ariel Cannal, Fúlvio Filho, Luiz Luccas e grande elenco

Texto: Molière, direção: Clara Carvalho

> Arnolfo, um sujeito de princípios machistas, resolve educar uma moça para que ela se torne a esposa ideal. Acontece que a jovem não é tola e o plano não se concretiza como esperado.

DIA 24/10 (TERÇA-FEIRA)

O PRÍNCIPE POEIRA E A FLOR DO CORAÇÃO – 11h, 15h e 17h

Texto e direção: Saula Sisnado

> Numa pequena cidade, Poeira, um menino solitário de extrema imaginação, vai à escola onde conhece a amizade e o amor até ter diagnosticada uma doença terminal.

PAPA HIGHIRTE – 19h

Com o Grupo Tapa

Texto: Oduvaldo Vianna Filho, direção: Eduardo Tolentino de Araújo

> Um ditador populista, exilado de um território fictício, conspira para voltar ao poder e rememora as atrocidades cometidas durante seu governo.

DIA 25/10 (QUARTA-FEIRA)

VAMOS BRINCAR – 11h, 15h e 17h

Com Hudson Tavares e Paula Mandala, músicos e artistas circenses

Texto: Johayne Hildefonso e Robson Farah, direção: Alexandre Jaspion, Gisele Bastos e Johayne Hildefonso

> O espetáculo resgata brincadeiras esquecidas e prega a igualdade de direitos e o respeito às diferenças.

DIA 26/10 (QUINTA-FEIRA)

JUDY – O ARCO-ÍRIS É AQUI – 19h

Com Luciana Braga e músicos

Texto e direção: Flávio Marinho

> A trajetória de Judy Garland mistura-se à da própria Luciana Braga na dramaturgia, entremeada por canções imortalizadas pela diva do cinema num resultado que rendeu a Luciana indicação aos principais prêmios de teatro.

MEU CORPO ESTÁ AQUI – 21h

Com Bruno Ramos, Haonê Thinar, Juliana Caldas e Pedro Fernandes

Texto e direção: Julia Spadaccini

> É um convite à reflexão sobre o sexo e o amor entre pessoas com deficiência (PcD).

DIA 27/10 (SEXTA-FEIRA)

DONA DE RAIOS E VENTOS -19h

Com Izabella Bicalho e músicos

Texto: Izabella Bicalho, direção: Sueli Guerra

> A atriz e cantora rememora episódios pessoais, como o de um relacionamento abusivo, costurados a temas do repertório da cantora Maria Bethânia.

AS AVENTURAS DE PEDRO – 11h, 15h e 17h

Texto: Robson Jasmin, direção: Maykon Renan

> A peça conta a história de Pedro, um menino que sente medo de tudo. Em seus sonhos, ele é transportado para uma floresta encantada onde tem que enfrentar seus medos com a ajuda de seus amigos encantados.

DIA 28/10 (SÁBADO)

JOSEPHINE BAKER – A VÊNUS NEGRA – 19h

Com Aline Deluna

Texto: Walter Daguerre, direção: Otávio Müller

> A cantora e dançarina americana tem sua trajetória narrada neste musical. A trama acompanha a artista tanto no plano profissional quanto no social, marcado pela defesa dos direitos dos negros.

O CEGO E O LOUCO – 21h

Com Alexandre Lino e Daniel Dias da Silva

Texto: Claudia Barral, direção: Gustavo Wabner

> Nestor parou de pintar devido à cegueira e vive sob os cuidados de seu irmão, o taciturno Lázaro. A relação começa a desmoronar quando convidam a nova vizinha para uma visita, trazendo à tona os verdadeiros laços que unem os dois personagens.

UM DIA DE HÉTERO – 23h

Com Maykon Renan

Texto e direção: Maykon Renan

> “Um dia de hétero” é o novo espetáculo escrito e estrelado pelo ator Maykon Renan. Conhecido por interpretar a personagem Madrasta durante 12 anos, o ator vem escrevendo e se preparando para contar ao público a sua história.

DIA 29/10 (DOMINGO)

JULIUS CAESAR -VIDAS PARALELAS – 18h30

Com a Cia dos Atores

Texto e direção: Gustavo Gasparani

> A trama acompanha uma companhia teatral às voltas com os ensaios de “Julius Caesar”, de Shakespeare, sobre o famoso imperador romano.

MARILYN ATRAVÉS DO ESPELHO – 21h30

Com Anna Sant ́Ana

Texto e direção: Ana Isabel Augusto

Dramaturgia: Daniel Dias da Silva e Anna Sant’Ana

> A vida de uma das maiores lendas do cinema, que faleceu aos 36 anos, é contada através de depoimentos indo além do glamour de uma grande estrela.