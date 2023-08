AAP-VR promove workshop sobre Educação Financeira nesta sexta-feira

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda promove nesta sexta-feira (18), o workshop Educação Financeira e seus Desafios ao Envelhecer, com o professor Gilberto Olímpio. O evento é aberto ao público e começa às 14h30min, no auditório do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), na Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças.

Para o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, envelhecer com tranquilidade passa por saber lidar com o seu dinheiro, mas ele afirma que isso nem sempre é fácil. “Planejar as finanças é uma necessidade e ganha ainda mais importância na terceira idade. Na maioria das vezes, o mais importante nem é quanto a pessoa ganha, mas como ela gasta o que ganha. Por isso, estamos promovendo este encontro com o professor do Curso de Educação Financeira da nossa associação. É importante para quem está com as contas em dia e, principalmente, para quem está endividado”.

O workshop com o Educador Financeiro Eduardo Wanguestel também pode ser acompanhado pelo youtube pelo link da transmissão: https://youtube.com/live/ahSoBAI3GQI?feature=.

Evento tem apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O FMDI/VR recebe doações dedutíveis do Imposto de Renda.