AAPVR comemora Semana do Idoso com várias atividades

Volta Redonda – Para comemorar o Dia do Idoso, 2 de outubro, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda programou toda uma semana de atividades, que ocorrerão das 9h às 17 horas, no seu Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), na Rua 535, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O diretor de Assistência Social da AAPVR, Manoel Messias, afirmou que eventos, como esse, servem, ainda mais, para a integração entre os associados, colaboradores e diretoria. “Aqui, além de passar horas de lazer, as pessoas fazem amigos”, disse.

Veja a programação:

Dia 2: Abertura; Apresentação do Coral Alvorada; tratamento com Auriculoterapia; Momento Beleza, com Maty Kay; Oficina Temática Ativando o Cérebro; Apresentação de talentos dos Grupos de Convivência Saúde & Alegria; Apresentação do Projeto Amigos Estou Aqui (bordados).

Dia 3: Apresentação dos alunos da Oficina de Teclado; Oficina Temática Ativando o Cérebro.

Dia 4: Apresentação dos alunos da Oficina de Teclado; Oficina Temática Ativando o Cérebro.

Dia 5: Apresentação dos alunos da Oficina de Teclado; Festival de Tortas do Grupo de Ação Voluntária (GAV); Grupo Doando Amor; Teste de glicemia, em parceria com a Tecnomedi.

Dia 6: Apresentação dos alunos da Oficina de Teclado; Momento Beleza, com Maty Kay; Oficina Temática Ativando o Cérebro; Apresentação de talentos dos Grupos de Convivência Bem Viver.

Todos os dias, de 9h às 17 horas, haverá aferição de pressão arterial, promoções na ótica, exposição e venda de artesanato (alunos do Artesanato).