ABADÁ Capoeira promove Dia da França em Barra Mansa

Barra Mansa – O grupo ABADÁ Capoeira promove nesta sexta-feira (11), o Dia da França, no Centro de Cultura Estação das Artes, que fica na antiga Estação Ferroviária de Barra Mansa, no centro. O evento, que contará com a presença 40 franceses será aberto ao público e tem a intenção de promover a integração entre os países. O encontro está marcado para as 19 horas.

“Nosso intuito é a integração e mostrar o valor da capoeira. As pessoas de fora valorizam e querem conhecer mais sobre a capoeira”, salientou o mestrando Pretinho, que é o responsável pelo projeto na cidade. Pretinho contou que durante o evento, os participantes só poderão falar em francês, mas as cantigas serão em português, porque a capoeira é brasileira. Ele contou ainda, que os franceses são alunos da Abadá Capoeira, na Europa, por meio do projeto de intercâmbio.

Os visitantes já estão no Brasil e nesta quinta-feira (10), participaram de uma visita à Fazenda Ecológica Abadá, em Cachoeira de Macacú. Eles ainda participaram de uma aula no Ilha Clube, em Barra Mansa.

As atividades fazem parte da programação do Encontro de Regional de Capoeiristas promovido pela Escola Capoeira-Abadá de Barra Mansa, que contou com diversas atividades nas cidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis e Bananal. “E este ano com a participação dos grupos europeu e de graduandos de São Paulo que ministraram aulas para o público, com isso o encontro passou a ter dimensões de integrações nacionais e internacionais”, salientou Pretinho.

Foto: enviada pelo ABADÁ Capoeira