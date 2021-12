Abertas as inscrições para a Procissão Marítima 2022

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 11:05 horas

Um dos maiores eventos náuticos do país distribuirá R$ 70 mil em premiação

Angra dos Reis – Como manda a tradição, a Procissão Marítima vai colorir o mar de Angra no dia 1º de janeiro, recebendo o novo ano com boas energias. Os interessados em participar deste, que é dos maiores eventos náuticos do país, podem inscrever sua embarcação de 22 a 31 de dezembro, na sede da Secretaria de Eventos, localizada no Centro de Estudos Ambientais – CEA, na Praia da Chácara. Neste ano, serão distribuídos mais de R$ 70 mil em premiação; R$ 20 mil a mais que na última edição do evento, em 2020.

Para realizar a inscrição, que é gratuita, é necessário apresentar cópias da carteira de identidade e do CPF, para pessoas físicas, ou cópias do Cartão do CNPJ, da carteira de identidade e do CPF do representante legal pela empresa, em caso de pessoa jurídica; além de cópia do documento de propriedade da embarcação.

A concentração das embarcações concorrentes aos prêmios será feita na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, a partir das 11h30, com largada prevista para às 13h30. O percurso será da Praia das Flechas à Praia do Anil (centro da cidade), com chegada prevista para às 15h.

O evento é organizado pela Prefeitura, por meio Secretaria de Eventos, em parceria com a Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis. A Procissão Marítima conta com dezenas de embarcações que disputam troféus e premiação em dinheiro nas categorias Alegoria, Animação (Prêmio Márcio da Fla-Angra), Originalidade, e o prêmio especial para lanchas.

O regulamento completo, com todas as informações sobre a Procissão Marítima, pode ser acessado no site da prefeitura (www.angra.rj.gov.br).

Premiação



Alegoria

1º lugar: R$ 12.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 10.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 8.000,00 + troféu

Animação – “Prêmio Márcio da Fla Angra”

1º lugar: R$ 10.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 8.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 6.000,00 + troféu

Originalidade

1º lugar: R$ 8.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 6.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 4.000,00 + troféu

Lancha

1º lugar: R$ 3.150,00 + troféu

2º lugar: R$ 1.550,00 + troféu