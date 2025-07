Abertura da Expo VR 2025 será nesta sexta-feira na Ilha São João

Volta Redonda – A Expo VR 2025 realiza sua abertura oficial nesta sexta-feira (1º), às 10h, na área de negócios da Ilha São João, em Volta Redonda. O evento contará com a presença de autoridades e lideranças empresariais locais e estaduais.

“Chegou a hora de celebrar o que idealizamos com tanta dedicação. A Expo VR foi pensada para acolher todos os públicos, com diversidade, inclusão, negócios e muita arte. Abrir oficialmente esse evento é reconhecer que estamos diante de uma nova era para a região”, destacou Luciano Pançardes, presidente da Expo VR 2025.

Logo após a cerimônia, às 11h, será realizado o Fórum Desenvolve RJ – Desenvolvimento e Empreendedorismo, com painéis temáticos e uma rodada de negócios voltados ao fomento da economia local e regional. O fórum será realizado na sala de palestras.

“O Desenvolve RJ é uma das maiores entregas da Expo para a construção de políticas públicas integradas, que envolvem todos os setores da sociedade. Nosso objetivo é conectar ideias, pessoas e oportunidades”, ressaltou Renata Pançardes, vice-presidente da Expo VR.

Sobre a Expo VR 2025

A Expo VR 2025 é uma experiência multicultural do Sul Fluminense que vai transformar a Ilha São João em um espaço de arte, cultura, inovação, gastronomia e negócios. Durante três dias de programação intensa, o público poderá aproveitar atividades diversas em estandes de empresas, oficinas, tendas culturais e uma área gastronômica completa, além dos grandes shows no Palco Sesc. As atrações musicais incluem Mumuzinho (1º), Cátia Valois e Zeca Baleiro (2) e IZA (3). A entrada é gratuita, mediante cadastro no site www.expovr.com.br/ingresso, onde é possível obter a pulseira de acesso ao evento.