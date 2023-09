Abertura do Jevre acontece nesta sexta-feira em Volta Redonda

Volta Redonda – A abertura do Jevre (Jogos Estudantis de Volta Redonda) 2023 acontece nesta sexta-feira (15), no ginásio da PET (Clube dos Funcionários), na Vila Santa Cecília, a partir das 15h. Neste ano, 50 escolas das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular estão inscritas; cerca de 3 mil alunos irão participar das disputas. O Jevre segue até o dia 1º de novembro nas instalações esportivas do município.

O evento, organizado pela Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), conta com uma novidade nesta edição: três novas modalidades esportivas – Teqball, Beach Tênis e Futevôlei. Além disso, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, convidou o jogador da seleção brasileira de Basquetebol 3×3, Leandro Discreto, para participar da cerimônia de abertura dos jogos.

“Estamos muito felizes por mais este grande evento dedicado ao esporte. Nosso município investe e acredita, inteiramente, no esporte como forma de incentivo às crianças, jovens e adultos. A cada ano nos dedicamos para fazer o melhor evento e, neste ano, iremos trazer para abrilhantar a abertura oficial o jogador da seleção brasileira de Basquetebol 3×3: Leandro Discreto”, disse a secretária.

Antes da abertura, a partir das 14h de sexta-feira, acontecerá a recepção das unidades escolares com mini jogos para os alunos; às 15h, cerimonial com desfile dos participantes e, posteriormente, encerramento com o DJ Vinny.

A cerimônia de encerramento e premiação está marcada para o dia 1/11, às 14h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

Jevre 2023

Os estudantes serão divididos por faixas etárias: Sub-9 (nascidos em 2014 e 2015) – em formato de festival; Sub-11 (nascidos em 2012 e 2013); Sub 13 (nascidos em 2010 e 2011); Sub-15 (nascidos em 2008 e 2009); e Sub-17 (nascidos em 2006 e 2007).

As modalidades deste ano são: Atletismo; Badminton; Basquetebol e Basquete 3×3; Beach tênis e Tênis de campo; Cabo de guerra; Câmbio; Futebol; Futsal Sub 9, 11 e 13; Futsal Sub 15 e 17; Futevôlei; Ginástica Artística, Rítmica e de Trampolim; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate street; Taekwondo; Tênis de mesa; Teqball; Voleibol e Vôlei de praia e Xadrez.

Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. Todas as escolas que se inscreveram receberão um troféu pela participação. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2023, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.