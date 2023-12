Abertura do ‘Natal da Cidadania’ acontece na próxima sexta-feira (8), em Volta Redonda

Volta Redonda – A abertura oficial do “Natal da Cidadania” na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, nesta sexta-feira (8), às 18h. O bom velhinho chegará em um triciclo do Falcões de Aço Moto Club. O Papai Noel receberá as chaves da cidade, onde dará início à distribuição gratuita de brinquedos para as crianças, beneficiando principalmente as mais carentes.

A tradicional Casinha do Papai Noel está sendo montada pela Comissão de Natal, formada por uma força-tarefa entre secretarias e autarquias do Governo Municipal, para receber milhares de famílias do município e da região.

A Casinha do Papai Noel seguirá aberta até o dia 23 de dezembro (sábado) com entrega de brinquedos, das 14h às 22h, inclusive aos fins de semana. Ainda durante a abertura oficial, as luzes natalinas serão acessas na Praça Brasil e nos principais centros comerciais, simultaneamente.

O diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, que coordena a equipe do “Natal da Cidadania”, comentou que a previsão é entregar em torno de 12 mil brinquedos às crianças, no total, durante o funcionamento da Casinha do Papai Noel.

“Teremos uma equipe na Praça Brasil auxiliando as famílias na retirada dos tickets para as crianças receberem o brinquedo, que será entregue pelo Papai Noel. Além disso, as pessoas podem tirar foto com o bom velhinho e aproveitar todo o clima natalino com a decoração que está sendo confeccionada por toda a Praça Brasil. Convidamos a todos para prestigiar o ‘Natal da Cidadania’, que é uma tradição da cidade”, comentou Paulo Cezar de Souza.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que está de férias, fez questão de se pronunciar desejando um feliz Natal à população volta-redondense. “Gente, queria desejar a todas as famílias um bom Natal. É uma data muito significativa que encanta e emociona, por isso, o governo municipal se empenha para fazer um Natal mais feliz às famílias de Volta Redonda. Ver o sorriso das crianças ao receber seu brinquedo e o brilho nos olhos das famílias nesse período é uma satisfação imensa. Um beijo no coração de todos!”, falou o prefeito Neto.

O vice-prefeito, Sebastião Faria, mencionou que o Natal da Cidadania é uma iniciativa que visa beneficiar as famílias, principalmente, as crianças mais carentes com a entrega de brinquedos.

“O Natal é uma data muito representativa para todos nós. Como tradicionalmente acontece vamos distribuir brinquedos para as crianças até o dia 23 de dezembro. A decoração da praça dará mais uma vez o tom das comemorações num clima natalino de amor, paz e união, é o que desejamos a toda população”, disse o vice-prefeito.

Atrações culturais

Dentro da programação de abertura do ‘Natal da Cidadania’, o público também terá acesso às atrações culturais que estão sendo preparadas. Na sexta-feira, dia 8, a Fanfarra da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda) se apresentará durante a chegada do bom velhinho.

Dando o tom natalino das comemorações, a Banda e o Coral Municipal de Volta Redonda prometem agraciar os presentes com canções natalinas. A tradicional Feira de Artesanato também estará na Praça Brasil, durante o período de Natal, com produtos confeccionados pelos artesãos do município.