Abordagem noturna traça perfil de população em situação de rua em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 11:49 horas

Barra Mansa – Equipes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa realizaram nesta segunda-feira, 19, o serviço de abordagem noturna junto a moradores em situação de rua. A ação ocorreu na Rodoviária, no Centro; Avenidas Beira Rio e Domingos Mariano; bairro Ano Bom, viaduto próximo à UPA, e ponto de ônibus atrás da Igreja da Matriz de São Sebastião.

De acordo com a Secretária da Pasta, Ruth Coutinho, a Ruthinha, a idéia é criar uma agenda fixa de abordagem social noturna com a finalidade de conhecer melhor essa população. “A abordagem já é realizada durante o dia, mas sentimos a necessidade de fazê-la também à noite. Neste primeiro momento será feita toda segunda-feira e se houver necessidade faremos outros dias da semana. Precisamos saber se essas pessoas têm família, se existe possibilidade de restabelecer essa relação de vínculo familiar e social e de retornarem as suas casas. Também queremos identificar se são moradoras de Barra Mansa ou de outras localidades a fim de fazer o encaminhamento para sua cidade de origem”, destacou.

Abrigo – Em março passado, em função da pandemia, a Prefeitura instalou um abrigo temporário, em parceria com o Grupo Acolher, no Centro de Lazer Feliz da Vida. Na época foram atendidas inicialmente 21 pessoas.

Elas receberem atendimento médico, alimentação e a oportunidade de transformar suas vidas com a realização de oficinas de panificação e de artesanato em pneus, além do plantio de hortaliças. Em julho, por intermédio da própria Prefeitura, 10 pessoas conseguiram retornar ao mercado de trabalho, com registro formal na carteira de trabalho. Atualmente, o abrigo atende a 17 pessoas, mas tem capacidade para abrir novas vagas.