Abrasel promove segunda edição da Feijoada da APAE em Volta Redonda

Volta Redonda – A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Sul Fluminense promove no próximo domingo, dia 3 de agosto, a segunda edição da Feijoada da APAE Volta Redonda. O evento, realizado em parceria com o Ricardo Buffet, tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

Assim como em 2024, a iniciativa conta com doações feitas diretamente pelos associados da Abrasel Sul Fluminense para a APAE, reafirmando o compromisso do setor com ações de responsabilidade social e inclusão.

A feijoada será servida no Ricardo Buffet, com música ao vivo. A programação inclui um show com o grupo Os Juremeiros, prometendo animar a tarde com muito samba.

Os ingressos estão à venda pelo site Sympla. Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos da APAE Volta Redonda.

Serviço:

Data: Domingo, 3 de agosto de 2025

Local: Ricardo Buffet – Volta Redonda

Ingressos: À venda no site Sympla