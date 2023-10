Abrigo da LBV tem eventos especiais durante Mês do Idoso

Volta Redonda – A Legião da Boa Vontade (LBV) em Volta Redonda dedicou o mês de outubro às comemorações do Mês do Idoso. Por isso, promoveu eventos inclusivos para os residentes do Abrigo para Idosos da instituição, que funciona no bairro Santa Rita do Zarur. Segundoa LBV, as atividades foram planejadas para proporcionar momentos de alegria, interação social e autocuidado, reconhecendo a importância da terceira idade.

Iniciando o mês de celebração, os residentes participaram de uma Tarde Dançante, momento com música ao vivo e espaço para dançar. Destacando a importância do movimento e da celebração da vida, a iniciativa buscou estimular a vitalidade e a sociabilidade.

Seguindo a programação, o Dia de Beleza ofereceu aos idosos momentos de relaxamento e autocuidado. Para reforçar o bem-estar físico e emocional da terceira idade, profissionais especializados em estética e beleza ofereceram tratamentos personalizados.

A LBV promoveu também uma Roda de Conversa com os profissionais do CREAS, um espaço para os idosos compartilharem experiências, histórias de vida e reflexões. O evento teve como objetivo fortalecer os laços comunitários e valorizar as vivências que enriquecem a trajetória de cada residente.

As comemorações do Mês do Idoso foram encerradas com um passeio com o Sesc, um dia fora do abrigo para desfrutarem de atividades culturais e recreativas. O Abrigo de Idosos da LBV em Volta Redonda fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 5079, Santa Rita do Zarur – Tel. (24) 3344-2100.