Abrigo Municipal Pinguilim promove tarde no cinema para assistidos da unidade

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), de Barra Mansa, promoveu nesta terça-feira, (15), uma tarde no cinema para os assistidos do Abrigo Municipal Mário Antônio de Carvalho Pinguilim, localizado no bairro Siderlândia.

De acordo com o coordenador da unidade de acolhimento, Gilmar Silva, a atividade faz parte do projeto ‘Resgate de Valores e Dignidade Humana e Social’.

“A nossa intenção ao realizar esse trabalho é ressocializar essas pessoas na nossa sociedade, para que elas possam ter direito a cultura e frequentar novamente locais públicos”, ressaltou.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, comentou sobre a importância da ação, que levou 25 acolhidos ao Cine Show, localizado no Centro do município, para assistir o filme ‘Gatos no Museu’.

“Essa atividade feita com os acolhidos faz parte da política de humanização da nossa Secretaria, conforme determinação do prefeito Rodrigo Drable, e tudo que pudermos realizar para ajudar as pessoas que a sociedade coloca a margem, será feito”, concluiu.