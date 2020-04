Abrigo temporário de Barra Mansa está recebendo doações

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 15:25 horas

Barra Mansa– O abrigo temporário que foi instalado pelo Grupo Acolher e pela Prefeitura de Barra Mansa no Centro de Lazer Feliz da Vida, no bairro Santa Rosa, vem recebendo doações para os moradores em situação de rua que estão no local para se protegerem do novo coronavírus. Diversos alimentos e fardos de água de um litro e meio foram doados para os 21 assistidos.

A Canção Nova se encarregou de doar 800 fardos de água, porém a quantia é mais do que o necessário para os abrigados, devido a isso, o Grupo Acolher está aceitando troca de mantimentos. Para que o abrigo continue ativo, os coordenadores estão pedindo colaboração de todos para doações de alimentos. No momento, o abrigo necessita de itens como: biscoito doce e salgado, açúcar, achocolatado e pó de café.

Interessados em ajudar o grupo e o abrigo devem entrar em contato através dos telefones: (24) 98837-7093 (Claudio) e (24) 99901-5577 (Tony Carvalho).