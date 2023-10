Academia Barramansense de História completa 25 anos de fundação

Barra Mansa – A ABH (Academia Barramansense de História) completou, no último dia 15 de outubro, 25 anos de fundação. A cerimônia para celebrar a data foi realizada na noite de ontem (17), na sede da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa). Compuseram a mesa o presidente e a secretária da academia, Nikson Salem e Dulce Rodrigues, e o presidente da Associação Comercial, Matheus Gattás. O evento contou ainda com a participação dos atuais acadêmicos e convidados.

Abrindo a cerimônia, Dulce falou um pouco sobre a fundação da academia e sua participação na cultura e preservação da história de Barra Mansa. “O dia 15 de outubro foi escolhido para a fundação da academia porque nessa data, em 1857, a Vila São Sebastião de Barra Mansa foi elevada à categoria de cidade, e hoje completamos 25 anos. Agradecemos a contribuição das pessoas valorosas que fizeram parte dos nossos quadros, atuando pela cultura de Barra Mansa, e não estão mais conosco. E aos presentes, obrigada por sempre apoiarem nossa academia”, falou ela.

Em seguida, o jornalista José Gentil Filho, um dos fundadores e idealizadores da academia, fez um relato histórico, destacando os principais pontos que marcaram a história da entidade e sua atuação na história do município. Ele ressaltou ainda o incentivo recebido da Associação Comercial, do Grebal e da Loja Maçônica Independência e Luz. “A cerimônia de fundação, em 1998, foi realizada aqui neste salão, onde hoje comemoramos esses 25 anos. Relatamos aqui o início das atividades da academia e por certo muita coisa aconteceu depois disso. Desejamos que estejam sempre presentes a união, a tolerância, a fraternidade e a ajuda mútua para que ela siga sua trajetória de sucesso”, falou Gentil. Dando continuidade, a arquiteta Andréa Auad, falou sobre a história de Barra Mansa e a acadêmica Natália Faria declamou uma poesia, de sua autoria, dedicada à ABH.

A noite contou também com diversas homenagens. Receberam o certificado de congratulações pelos relevantes serviços prestados na preservação e divulgação da cultura o presidente da academia, Nikson Salem, o jornalista José Gentil Filho, e o presidente do Grebal (Grêmio Barramansense de Letras), Paulo Rangel. Os acadêmicos João Chiesse, Alzira Ramos, Evandro Sarmento e Dulce Rodrigues também foram homenageados, recebendo flores. Além disso, a Academia Barramansense de História foi agraciada com uma moção de congratulação, concedida pelo vereador Walter Lopes.

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, parabenizou a ABH, destacando sua importância na preservação e construção da história de Barra Mansa. “Aqui na ACIAP-BM buscamos muito resgatar e falar da história e da sua importância, não só para o nosso passado não ser apagado, mas também para não cometermos os novos erros. E esse trabalho de trazer às pessoas a história de Barra Mansa a academia faz com muita competência. Temos muito orgulho de termos feito parte da criação da academia e nossas portas estão sempre abertas a vocês. Parabéns a todos vocês que se dedicam a escrever e a contar a história de nossa cidade”, falou Gattás.

Encerrando a cerimônia, Nikson Salem falou sobre as ações mais atuais da academia, agradecendo a presença e a participação de todos. “Obrigado a todos pela presença. Nos dedicamos a preservar o acervo histórico que nos é doado, mas também a lutar por essa preservação, como nossa participação, por exemplo, na lei do Tombamento do Patrimônio Cultural, aprovada recentemente pela Câmara, em que fomos os autores do texto dessa lei. Esse trabalho é muito importante, e agradeço mais uma vez a todos pela dedicação”, finalizou o presidente da ABH.