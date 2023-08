Acadêmicos de Direito visitam órgãos públicos em Brasília

Acadêmicos do curso de Direito visitaram este mês diversos órgãos públicos em Brasília. A atividade contou com a participação de 32 alunos e foi acompanhada pelos professores Anderson Ribeiro e Lucas Gamaliel. Em especial nos tribunais (TSE, STJ, TST e STF), os alunos tiveram a experiência de presenciar sessões de julgamentos, oportunidade que os professores aproveitaram para pontuar aspectos teórico-procedimentais da advocacia e das carreiras da magistratura e do Ministério Público.

Durante as visitas, os alunos participaram de diálogos, demonstrando interesse aos interlocutores, e aproveitaram para esclarecer dúvidas junto aos professores, contextualizando a teoria com a prática. Entre os órgãos visitados estavam o TCU (Tribunal de Contas da União), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), OAB (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil), STJ (Superior Tribunal de Justiça), TST (Tribunal Superior do Trabalho) e STF (Supremo Tribunal Federal).

Para Lucas Nunes, aluno do 10º período matutino do campus Volta Redonda, mesmo com as altas expectativas, o tour as superou. “Não somente pela estrutura dos pontos históricos visitados em Brasília, mas também pela brilhante condução que tivemos pelos professores Anderson Ribeiro e Lucas Gamaliel, que pela experiência que detinham, teórica e prática (por visitas anteriores), puderam explicar com riqueza de detalhes todas as indagações, técnicas e históricas, durante o passeio”, afirmou Lucas.

Outro que se mostrou satisfeito foi Pablo Willian, também do 10º período. “Em síntese, minha percepção sobre a importância dessas instituições foi ampliada, e sinto-me mais consciente do papel que elas desempenham em nossa sociedade, e por isso surge as preocupações emblemáticas: a experiência em visitar as instituições em Brasília revelou uma notável ausência de representatividade. A falta de mulheres, pessoas pretas e membros da comunidade LGBTQIA+ em cargos de destaque nessas entidades é preocupante. A diversidade é fundamental para garantir uma visão abrangente e inclusiva na tomada de decisões. É crucial que essas instituições reconheçam a importância de refletir a sociedade em que atuam, promovendo a igualdade de oportunidades e valorizando as vozes subrepresentadas”, ressaltou Willian.

De acordo com a aluna do 8º período noturno, do campus Barra do Piraí, Mirella Franco, a viagem foi incrível. “Serviu para abranger muito nossa perspectiva sobre o curso que estamos, a profissão que futuramente pretendemos seguir e, com certeza, serviu de um grande estímulo para nossa vida acadêmica. Tenho certeza de que essa experiência nos ajudará no nosso processo de nos tornarmos sujeitos e profissionais críticos e pensantes. Estar perto e ver como as coisas, o nosso judiciário funciona e como fora da nossa realidade funciona foi muito importante. Tenho certeza que estou na profissão que nasci pra seguir”, comemora Mirella.