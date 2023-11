Luzes do Túnel de Penedo serão acesas hoje

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a ACEP (Associação Comercial e Empresarial de Penedo) realiza nesta sexta-feira, a partir das 19h, o acender das luzes do Túnel de Penedo. O prefeito Irineu Nogueira e a Secretária de Turismo, Ana Cristina Ozolins da Costa, além de outros secretários e autoridades municipais, vão participar do evento.

A programação inclui a chegada do Papai Noel e um ‘pocket’ show – espetáculo com curta duração – com o grupo ‘Vira Festa’, que após a apresentação vai fazer um ‘meet & greet’, como é chamado o momento em que os artistas descem do palco, interagem com o público e tiram fotos com as pessoas. “No evento desta sexta-feira o grupo terá oito artistas que, junto com o Papai Noel, vão apresentar uma história natalina”, conta Ana Cristina.

De acordo com a Secretária de Turismo, o evento desta sexta-feira marca o início das atividades natalinas no município, que neste ano terá como tema “Natal dos Sonhos”. Nos dias 08 (em Itatiaia), 09 (em Penedo) e 10 de dezembro (em Maromba) haverá a chegada do Papai Noel.

Ana Cristina lembra que as pessoas poderão registrar, em fotos, a sua participação nestes eventos, que terão ‘backdrops’ – painéis de lona com imagens impressas – para esta finalidade. Segundo ela, o grupo ‘Vira Festa’, vai se apresentar nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, com 25 artistas, em formato de musical, num palco maior. Em maromba a apresentação, também com o mesmo número de participantes, será em formato de parada musical.

A Secretária de Turismo lembra que o grupo vai contar a história de dois jovens, que foram selecionados por Papai Noel para serem Chefes Confeiteiros, com a tarefa de criar novas receitas de doces natalinos. Em algum momento do enredo acontece um acidente e os doces ganham vida. Toda a trama é embalada ao ritmo de canções de Natal.

– Os eventos dos dias 08, 09 e 10 a apresentação incluirá diversas intervenções artísticas, com a participação de Papai e Mamãe Noel. Em Penedo, por conta da colonização finlandesa e a Casa do Papai Noel, o espetáculo terá uma temática especial – ressalta.