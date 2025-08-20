Acesso à cultura: VR recebe cinema itinerante com filmes nacionais de sucesso

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) oferece à população quatro dias de cinema gratuito nesta semana. Com apoio do governo municipal, o Cinema Itinerante, iniciativa em parceria entre a concessionária Light e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), promove, de quinta-feira (21) a domingo (24), quatro sessões com filmes nacionais nos bairros Vila Santa Cecília e Nossa Senhora das Graças.

“É um evento itinerante que está percorrendo o estado, realizado pela produtora Alves Empreendimentos, com patrocínio da Light, por meio da lei de incentivo da Secretaria de Cultura estadual. São apresentações gratuitas, com sucessos da comédia nacional, que vêm para o município e fortalecem o audiovisual brasileiro”, explicou o secretário municipal de Cultura, Anderson Souza.

Na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), serão exibidos os filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”, às 18h, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

No fim de semana, será a vez dos moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e das redondezas, como Jardim Paraíba e Aterrado, receberem sessões dos filmes “Um tio quase perfeito” e “Um tio quase perfeito 2”, também às 18h, na Praça Mário Ferreira Neto, localizada na Rua 535, atrás do Colégio Guanabara.