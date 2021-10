Aciap-BM anuncia parceria com operadora de Saúde

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 18:14 horas

Barra Mansa – A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) apresentou, na noite da última quinta-feira (21/10), sua nova parceira, a LIV Saúde. O anúncio foi feito durante um coquetel realizado na sede da entidade, que reuniu sua diretoria, representantes da operadora de saúde, dos hospitais conveniados e associados da casa. Desta forma, a LIV Saúde, que hoje na região tem entre seus clientes a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), chega a Barra Mansa, trazendo a experiência de 76 anos do Grupo ICC, do qual faz parte, na área de cuidados com a saúde. Atualmente, ela conta, no Sul Fluminense, com mais de 50 mil beneficiários no Plano Médico e 60 mil no Odontológico.

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, afirmou estar muito satisfeito com a parceria, que, segundo ele, se

rá um ganho em custo benefício para os associados. “Fazer esse anúncio hoje é uma grande alegria, acreditamos no sucesso dessa parceria. Ela foi sendo construída, conhecemos antes toda a estrutura e potencial que a LIV tem para garantir a saúde e a qualidade de vida dos nossos associados e de sua família a um preço justo. Por isso, hoje reforço o pedido à LIV do olhar cuidadoso ao nosso associado”, ressaltou Gattás, destacando também as unidades credenciadas da operadora na região. “A Santa Casa de Barra Mansa e o Hospital Santa Cecília são grandes referências quando se fala em saúde na nossa região. É primordial ter essa estrutura e que ela cresça ainda mais. E, com essa parceria, ela certamente vai se ampliar em Barra Mansa”, concluiu.

O empresário Arivaldo Mattos, representando o Conselho Superior da ACIAP-BM também parabenizou a iniciativa. “Ressalto aqui o trabalho e a coragem dessa diretoria que se dedicou a esse projeto. E damos boas vindas à LIV que mostra que veio para investir em nossa cidade”, falou ele.

Durante o evento, Elisa Miranda e Julia Vieira, diretora de Mercado e diretora Regional da LIV, respectivamente, fizeram uma apresentação sobre a operadora, mostrando sua estrutura e conceitos de atendimento. Elisa falou sobre a entrada da LIV no Sul Fluminense, destacando o processo de construção da parceria. “Parabenizo a ACIAP-BM, principalmente, pela forma como cuida dos seus associados, por colocá-los em primeiro lugar. Agradecemos a confiança e ficamos muito felizes com a oportunidade de mostrar o nosso principal diferencial, que é o cuidado, para os associados de vocês”, disse.

ESTRUTURA – A rede própria da LIV Saúde é composta por unidades médicas distribuídas em pontos estratégicos da região, aliando estrutura e equipamentos modernos, atendimento humanizado e uma equipe de saúde integrada. Em Barra Mansa, a unidade própria da LIV fica localizada no Centro (Avenida Francisco Vilela de Andrade, 116) e oferece atendimento de urgência e emergência 24 horas, atendimento clínico em diversas especialidades médicas, atendimento multiprofissional com fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia, além da realização de exames e procedimentos. Sua rede conveniada conta, entre as unidades, com a Santa Casa de Barra Mansa, hospital referência em saúde na região.

Além disso, a LIV também mantém em sua rede própria unidades em Volta Redonda e Barra do Piraí (denominadas NESTs – Núcleos de Especialidades em Saúde e Tratamento, nos mesmos moldes da unidade de Barra Mansa). E, em Volta Redonda, mantém ainda o Centro de Especialidades Santa Cecília e tem como conveniado o Hospital Santa Cecília, outra grande referência de saúde na região.

Elisa Miranda, diretora de Mercado da LIV, falou sobre os pilares que baseiam o conceito de atendimento da operadora. Segundo ela, a Ação Preditiva (cuidado da saúde baseado na análise de dados do paciente de forma a antecipar possíveis diagnósticos e ter a possibilidade de oferecer o melhor tratamento) é o primeiro deles, aliando tecnologia, inteligência artificial e o histórico dos pacientes. “Atendemos de forma que o paciente não precise ter algo para que se comece a prevenção, buscamos antecipar e cuidar”. O próximo passo é chamado Meu Doutor, nos moldes do Médico de Família, que acompanhará o paciente em toda sua permanência no plano, o indicando para um especialista, se necessário. Em seguida, vem a chamada Linhas de Cuidado – 11, no total, tais como Hipertensão, Diabetes, Oncologia, entre outras – um acompanhamento próximo e especializado para os pacientes considerados crônicos. E, por fim, os Centros de Medicina Integrados, ou seja, nas unidades da LIV os pacientes podem fazer todos os procedimentos (consultas, exames, entre outros) num mesmo lugar.

INFORMAÇÕES – Podem se associar à ACIAP-BM pessoas jurídicas e pessoas físicas, que passam a ter acesso aos benefícios oferecidos pela entidade. Maiores informações podem ser obtidas na sede da ACIAP-BM, localizada na Avenida Domingos Mariano, 196, Centro, ou pelos telefones (24) 2106-1077 ou (24)98129-8862.