Acidente deixa trânsito lento na Avenida Getúlio Vargas

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 11:22 horas



Volta Redonda – Um acidente registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 17, deixa o trânsito lento na Avenida Getúlio Vargas. Um Prisma prata teria tentado fazer uma manobra de retorno embaixo do viaduto Nossa Senhora das Graças, para seguir em direção à Vila Santa Cecília. No entanto, acabou com a roda traseira atingida por uma Paraty, que vinha na mão correta em direção ao Jardim Amália.

Não houve vítimas e os motoristas dos veículos já entraram em acordo sobre os prejuízos.