Ações de conscientização e fiscalização acontecem na Ilha Grande

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 17:16 horas

Na Vila do Abraão um carro da Defesa Civil ajudou a disseminar mensagens de combate ao coronavírus

Costa Verde – A Prefeitura de Angra vem trabalhando em várias vertentes para combater à Covid-19, uma delas é um intenso trabalho de fiscalização e conscientização na Ilha Grande, que inclui também a distribuição de máscaras.

Uma equipe, formada por funcionários da Turisangra, Defesa Civil e Secretarias Executivas de Segurança Pública e da Ilha Grande, junto com policiais do Proeis, já esteve, na semana passada, nas praias de Bananal, Provetá, Matariz. Nessas localidades, além da fiscalização e conscientização sobre a necessidade de se seguir as orientações das autoridades da saúde, foram distribuídas mais de mil máscaras.

Já a ação ocorrida no Abraão, ontem (9), ganhou um reforço. Além dos fiscais, um carro da Defesa Civil percorreu as principais ruas da localidade, divulgando mensagens destacando a importância do combate à Covid-19.

Os fiscais, além de conversarem e tirarem dúvidas da população sobre os decretos municipais relacionados à pandemia, também visitaram pousadas, hostels e campings que poderiam estar recebendo turistas irregularmente, mas nada foi constatado.

O trabalho da prefeitura continuará nos próximos dias, quando mais oito localidades serão visitadas: Palmas, Saco do Céu, Enseada das Estrelas, Japariz, Sítio Forte, Longa, Araçatiba e Praia Vermelha.