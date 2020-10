Ações do ‘Outubro Rosa’ em Porto Real acontecem de acordo com normas contra Covid-19

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 10:35 horas

Porto Real- Depois de realizar no sábado, 3, um mutirão de videohisteroscopia diagnóstica (VHD) no Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini, onde foram realizados 14 atendimentos no dia, todos cumprindo um agendamento prévio das pacientes, evitando aglomerações e obedecendo as normas de segurança contra o coronavírus.

Com o objetivo de dar continuidade à programação da Campanha do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a próxima ação da campanha acontecerá no sábado, 17, das 8h às 13h, na Casa da Mulher Clementina Tavernari.

Para esse dia, está previsto a realização de 15 exames de ultrassonografia (USG) mamária e 15 de abdômen total e/ou superior. Outros exames como mamografias bilaterais, preventivos e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, também serão realizados durante a ação.

A Secretaria informou que os exames acontecerão por meio de um agendamento prévio, seguindo uma lista de espera das pacientes. Além disso, a SMS também reforça que no momento do exame é necessário que as pacientes cumpram os protocolos de segurança, visando o combate à proliferação da Covid-19.