Ações marcam o Dia Mundial da Diabetes

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 12:46 horas

Barra Mansa – As ações pelo Dia Mundial da Diabetes, cuja data é comemorada no próximo domingo, dia 14, foram antecipadas para esta sexta-feira, 12, com evento realizado pela ADIBAM (Associação dos Diabéticos de Barra Mansa), na Praça da Matriz, Centro. São esperadas pelo menos 500 pessoas, no decorrer do dia, que deverão passar pelos atendimentos como medição de glicemia, verificação de pressão arterial, além de orientações sobre os cuidados com a doença.

– Nosso foco é a prevenção e, por isso, concentramos as ações na praça para atrairmos, principalmente, àqueles que desconhecem os riscos da diabetes – ressaltou a presidente da entidade, Maria Eterna Quintão, acrescentando que o evento ocorre ainda com a parceria do Instituto José Rodrigues, UBM (Universidade de Barra Mansa) e o Instituto de Beleza Renata Souza.

O aposentado Luís Carlos da Silva, de 66 anos, disse ter sido pego de surpresa ao verificar que a glicose estava em 235 mg/dL. “Trato da diabetes há vários anos, mas não sabia que minha glicose estaria tão alta hoje”, disse, afirmando que apesar da doença, ele leva uma vida comum sem grandes restrições. “Achei essa ação importante para que a gente fique alerta, pois até mesmo quem já cuida da doença, corre o risco de ter alterações como está sendo o meu caso”, completou.

Sintomas

Os principais sintomas de glicose alta são excesso de sede; excesso de urina; fome excessiva; emagrecimento repentino sem redução da ingestão de calorias; cansaço e fadiga frequentes; visão embaçada; pele seca; dificuldade em cicatrização; dor de cabeça; tonturas; dor abdominal e náuseas frequentes; mudanças no hálito e infecções mais frequentes.

Diabetes

A doença, segundo especialistas, é considerada um dos fatores de risco da Covid-19 e o número de casos novos tende a crescer após a pandemia, por conta de diversos fatores, entre eles, o sedentarismo, má alimentação e estresse. “As pessoas se isolaram em casa e, muitos se refugiaram na alimentação irregular, provocando o aumento de peso, agravado pela falta de exercícios físicos”, conclui a presidente da entidade.