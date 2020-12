Ações sobre segurança ferroviária são intensificadas neste fim de ano

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 15:04 horas

Sul Fluminense – Várias cidades da região são cortadas por linhas ferroviárias e a MRS, concessionária que administra um trecho que corta o Sul Fluminense, está atuando à comunidade em relação a segurança ferroviária. Com a proximidade do final do ano, a empresa reforça suas ações de sensibilização ao transpor a ferrovia, com a realização de ações presenciais, publicidade e oferta de informações, sejam conteúdos impressos ou em seus canais nas redes sociais.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, a MRS e a Guarda Municipal de Barra do Piraí fazem uma ação conjunta, com objetivo de conscientizar, principalmente, os motoristas da cidade. As atividades incluem o posicionamento de um carro abalroado em ponto central da cidade – para que as pessoas possam ter uma dimensão dos danos causados por um acidente como esse – e a instalação de uma tenda para entrega de materiais informativos sobre cuidados ao transpor a ferrovia. Esses materiais também serão entregues a autoescolas e clínicas de exames para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da cidade, permitindo que condutores em formação ou que estejam renovando o documento possam reciclar seus conhecimentos sobre o assunto.

Além disso, agentes da Guarda Municipal da cidade estarão no local para prestar esclarecimentos, tirar dúvidas e indicar como os condutores podem praticar uma direção segura ao transpor a linha férrea.

Na cidade de Pinheiral, também na região Sul do Estado do Rio, a iniciativa é a distribuição de um informativo com dicas de segurança, além de informações sobre projetos apoiados pela MRS na cidade e mostrar como a ferrovia e o município podem convier de forma harmônica.

Em Barra Mansa, a MRS instalou um outdoor com um importante alerta a motoristas e pedestres. A mensagem reforça que desatenção e imprudência são comportamentos que trazem grande risco a todos. A travessia da linha férrea deve sempre ser feita em locais adequados e de forma atenta. O outdoor, instalado em frente ao SEST SENAT da cidade, ficará exposto ao longo de todo o mês. Peças semelhantes foram instaladas nas cidades de Aparecida, Lorena e Cruzeiro, no interior do estado de São Paulo.

“Existe uma sinalização nos pontos de transposição da ferrovia que solicita que o condutor e o pedestre PARE, OLHE e ESCUTE. Com a rotina dos tempos de hoje podemos acrescentar pontos como: não corra, tire os olhos do celular, tire os fones de ouvido ou abaixe o som do carro. As pessoas não podem deixar que a ferrovia vire paisagem no seu cotidiano. Infelizmente um trem não consegue parar rapidamente e é necessário atenção e prudência ao atravessar a ferrovia. Se você não sabe onde estão os pontos de travessia na sua cidade, há aplicativos de localização que avisam”, afirma a especialista de Meio Ambiente da MRS, Giselle Lima.