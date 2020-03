Acordo entre prefeitura e igrejas define fechamento de templos em Pinheiral

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 17:03 horas

Pinheiral – Após acordo com o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, que baixou decreto nesse sentido, as entidades religiosas da cidade resolveram adiar seus cultos religiosos presenciais, tendo em vista, o combate a proliferação do novo coronavírus (covid19). A ação tem o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas.

“Nós, como Igreja Católica estamos fazendo para o que podemos para ajudar o Poder Público nas ações sobre essa pandemia que vem tomando conta do mundo. A igreja não poderia ficar fora disso, pois temos compromisso com a vida das pessoas, portanto já tomamos medidas internas, de evitar os abraços na hora da paz, a comunhão na boca. Suspendemos todas as atividades da igreja, das catequeses e encontros e batismos até passarmos por esse momento. E, por último a presença dos fiéis nas missas pois poderia contribuir para a propagação do vírus. A partir desse final de semana não teremos mais missas presenciais, mas pelas mídias sociais em que as pessoas devem estar através do Facebook paroquianossasenhoradacinceicao-pinheiral e pela rádio diocesana Sintonia do Vale 98.9”, disse o pároco, Clésio Vieira.

“Nossa religião é um religião de acolhimento, onde o abraço, os apertos de mãos e as bênçãos são heranças de nossos antepassados. Vamos repensar um pouco sobre isso neste momento de necessidade e também adiar um pouco nossos cultos e nossos rituais. Nosso objetivo agora é cuidar de nossos idosos, nossas crianças e nossa comunidade. O momento é de conscientização de todos nós”, disse Pedro Paulo Nogueira, do Centro Espirita Inzo Unsaba Ionene.

O pastor Marcelo, da Igreja Metodista Wesleyana de Pinheiral também destacou a importância da ação.

“Nosso lema é juntos somos mais fortes e neste momento queremos fazer valer este lema. A Igreja Metodista Wesleyana de Pinheiral vai dar sua contribuição para que possamos acabar a proliferação do coronavírus. A partir da última sexta-feira (20/03) estamos suspendendo por 15 dias nossos cultos e religiões na igreja. Nossos cultos vão ser realizados em casa, cada família irá se reunir às 21 horas fazendo seu culto doméstico. Nos domingos iremos realizar os cultos online. Esta ação é de interesse de todos, não é questão de religião, não é questão de fé, é questão de saúde pública. No meu ponto de vista, as igrejas tem que dar sua contribuição. Nossa igreja respeitará todos decretos estaduais e municipais. Devemos fazer a nossa parte”, disse o pastor Marcelo.

O pastor Ronaldo Rosa da Silva, da igreja Assembleia de Deus do bairro São Jorge, em Pinheiral, também aderiu e apoia a decisão.

“Não estamos tratando de questão de fé, o que está em discussão são medidas de saúde pública. A epidemia está se agravando, no Brasil os números ainda são pequenos, mas nossas estruturas de saúde são limitadas. Fomos orientados a suspender inicialmente os cultos e reuniões em nossas igrejas. Vamos orar pelo Brasil e pelo mundo, que essa pandemia acabe o quanto antes” disse Pastor Ronaldo.