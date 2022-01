Adibam de Barra Mansa busca parcerias para criação do Centro de Referência para Diabéticos

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 14:03 horas

Barra Mansa- A Adibam (Associação dos Diabéticos de Barra Mansa) está dando um novo passo para a implantação do Centro de Referência dos Diabéticos. E por este motivo a entidade está buscando parceria com empresas da iniciativa privada que poderão deduzir na Declaração do Imposto de Renda contribuições destinação a promoção à saúde e ao bem estar, com foco nas ações de prevenção a diabetes.

Caso seja aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, o projeto vai possibilitar a contratação de profissionais da área que vão atuar nos atendimentos gratuitos de rastreamento e controle da doença. O Centro de Referência dos Diabéticos vai funcionar em dois consultórios e dois ambulatórios, que vai abrigar uma equipe multidisciplinar composta de um médico endocrinologista; uma nutricionista; uma enfermeira; duas auxiliares de enfermagem e dois técnicos de enfermagem.

Entidade

A Adibam já atua na cidade há mais de 15 anos. A entidade inserida no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde é reconhecida como utilidade pública Municipal e Estadual é responsável pelas ações gratuitas de controle da diabetes, bem como o atendimento aos portadores da doença. Durante a pandemia o total de casos de pessoas diagnosticadas com a diabetes no município, subiu em 40%.

Realizando entre cinco a seis mil atendimentos ao ano, a entidade tem como foco, além das orientações sobre os cuidados e o risco do descontrole da doença, minimizar os sintomas, além de diagnosticar novos casos de diabetes, dando dignidade e fortalecendo a autoestima e o amor próprio dos portadores da doença. “Trabalhamos mostrando aos pacientes portadores da doença, que é possível levar uma vida normal sem grandes privações”, ressaltou a presidente da Adibam, Maria Eterna Quintão.