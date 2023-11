Administração de Maromba realiza melhorias na região  

Itatiaia – A Administração Regional de Maromba / Maringá e Vales vem, ao longo deste ano, realizando diversas ações, como manutenção e conservação de vias, capina, roçada, cortes de água e reformas de pontes, dentre outros serviços. Segundo a Administradora Regional, Iracema Paiva, os trabalhos realizados têm como objetivo implementar melhorias na região e garantir a trafegabilidade nas estradas, beneficiando moradores e turistas.

“Encontramos estradas em péssimas condições e focamos nosso trabalho na recuperação dessas vias. Houve situações em que tivemos que praticamente refazer estradas. A do Marimbondo, por exemplo, estava difícil de transitar e, agora, depois da nossa intervenção, o acesso foi normalizado”, afirma.

Dentre as ações realizadas pela Administração Regional está ainda a manutenção da Praça do Escorrega, colocação de bombas nas ETEs garantindo o funcionamento das unidades, recomposição de piso asfáltico e pintura de redutores de velocidade no trecho entre Maringá a Maromba, para melhoria da sinalização viária na região, além de pintura de meio-fio, reforma do CRAS e da Capela do Cemitério.

“A região tem grande importância turística para o município. Nosso objetivo é assegurar que moradores e turistas possam se deslocar pelas estradas da área, sem problemas. Vamos prosseguir trabalhando em melhorias para a comunidade”, conclui Iracema.