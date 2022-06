Adoção de cães e gatos na próxima sexta-feira em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 14:06 horas

Amiguinhos de 4 patas esperam por você. Quem tiver animais para adoção deve entrar em contato com o Imaar até quinta-feira para o cadastramento

Angra dos Reis – A Superintendência de Bem-Estar Animal do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) promove na próxima sexta-feira, dia 10, mais uma edição da campanha de adoção de cães e gatos. A atividade será novamente realizada na praça Zumbi dos Palmares (Praça do Peixe), das 10h às 16h. Estarão disponíveis para adoção cães e gatos vacinados e vermifugados, com castração garantida.

A principal exigência para quem deseja adotar um animalzinho na campanha é poder dar um lar ao novo amiguinho com muito amor e responsabilidade. A campanha de adoção é mensal e tem por objetivo proporcionar um lar aos animais que estão em lares provisórios contando com a solidariedade de tutores.

Os interessados que possuem animais para adoção e queiram participar da campanha devem entrar em contato com o Departamento de Bem-Estar Animal até quinta-feira, dia 9, pelo telefone (24) 3377-4527, pelo e-mail [email protected] ou no Imaar, que fica na Rua do Comércio, 17, Centro de Angra. Basta fazer o cadastro e assinar os documentos do animal que irá para a adoção. Vale lembrar que não serão aceitos animais que não forem previamente cadastrados e agendados.

Já quem quiser adotar deverá levar xerox da identidade e CPF para deixar com a equipe da Superintendência de Bem-Estar Animal no dia da campanha de adoção. Mais informações pelo número 3377-4527.